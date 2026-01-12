Mladi splitski glazbeni genijalac čija se glazba može čuti na Netflixu, Amazon primeu ili stranim crtićima s višemilijunskom publikom: “Pojeo nas je turizam, studentima je sve skuplje doći studirati u Split”

Mladi skladatelj i glazbeni pedagog Lukša Vučić, umjetničkog imena Montana, završio je Studij glazbene kompozicije splitske Umjetničke akademije, a danas je suradnik na fakultetu gdje predaje dva kolegija, od kojih je jedan, a riječ je o izbornom predmetu, sam osmislio. Radi se o Aspektima primijenjene glazbe, u kojem se studenti upoznaju s time kako filmska glazba funkcionira u filmu. Majka za njega zna reći kako je po rođenju prije plesao i pjevao nego hodao i govorio, te je svima u obitelji odmah bilo jasno da će se u budućnosti baviti glazbom.

Školovanje, instrumenti i strast prema vizualnoj glazbi

Strast mu je vizualna glazba. Završio je osnovnu i srednju glazbenu školu, a usporedo s tim pohađao i Gimnaziju Marko Marulić. Svira klavir, a u glazbenoj je školi svirao i orgulje. Glazbu najčešće stvara na računalu, spajajući klasično znanje i suvremenu tehnologiju.

Studiji u Cardiffu i Chicagu te nagrade za izvrsnost

Prve tri godine preddiplomskog studija proveo je u glavnom gradu Walesa, Cardiffu, gdje je završio Studij kompozicije na tamošnjem sveučilištu, nakon čega je otputovao na diplomski studij Columbia Collegea za primijenjenu glazbu u Chicagu. Tamo je studirao filmsku glazbu, nakon čega se vratio u Hrvatsku i diplomirao na Akademiji. Tijekom studiranja nagrađen je dva puta – Sveučilište u Splitu uručilo mu je Rektorovu nagradu za izvrsnost, a Cardiff nagradu David Evans Prize za izniman uspjeh. Okrunjen je i na brojnim natječajima i festivalima.

„Razlika je studirati u Hrvatskoj i vani, ali ne u nekom negativnom kontekstu jer se bilo gdje da čovjek studira sve svede na to koliko je ambiciozna osoba. Vanka je mentalitet malo zdraviji, dosta se može naučiti od kolega studenata, a studiranje se bazira na praktičnom dijelu, bez skripti i knjiga. U Americi su nam konkretno na fakultet dovodili skladatelje iz Los Angelesa koji su nam držali Master Classove. Od njih smo direktno naučili kako industrija funkcionira. Pripremali su nas za posao i za život.“

Mentori, međunarodni projekti i filmska glazba

U Hrvatskoj mu je mentor bio prof. Ivan Božićević, za kojeg kaže da ga je gurao, pokazivao mu gdje su mu prilike i ispunio rupe u područjima koja nije savladao u prethodnim godinama – jednom riječju, isprofilirao ga je. Iza sebe već ima odrađen projekt na seriji crtića MechWest, koja ima višemilijunsku publiku među mladim gledateljima u SAD-u. Uz to je radio i na hrvatskom dugometražnom filmu Loveći Teslu, a u jesen 2025. godine objavljena su njegova dva glazbena albuma. Njegova se glazba može čuti na streaming servisima Netflix i Amazon Prime širom svijeta. Voli raditi i pop pjesme, a filmska glazba koja ga je kao dijete najviše dojmila bila je ona iz filma Pirati s Kariba, jer stvara snažan dojam napetosti i avanture.

Split, povratak kući i pogled na budućnost mladih

S obzirom na to da je ekstrovert, puno se druži s ljudima, a slobodno vrijeme provodi u teretani ili za računalom gdje stvara glazbu. Krajem 2024. godine bio je u Indiji, gdje je prijatelju s kojim je studirao u Americi bio kum na vjenčanju, što opisuje kao fenomenalno iskustvo. Kaže da bi, kada bi mu bilo ponuđeno raditi van Hrvatske, otišao, ali bi se i vratio jer ne želi zauvijek napustiti zemlju.

„Bio sam vanka četiri godine. Jako sam zadovoljan Hrvatskom, posebno Splitom i Dalmacijom. Ovdje mi je obitelj, tu su mi i prijatelji, čak i klima koja je savršena. Tu je sve moje. Split je poseban. Neodoljiv. A tek hrana.“

Spreman je Lukša čak i podići stambeni kredit, posebno ga veseli priuštivo stanovanje za mlade, a smatra da je glavni okidač odlazaka mladih iz Hrvatske nedostatak informacija i sređenosti u sustavu. Predlaže da se srednjoškolcima i studentima pruže jasne informacije o kreditima, samozapošljavanju, poslovnim prilikama i zdravstvenom osiguranju.

„U vezi kredita ne znam koliko je izvedivo za mlade ljude u Hrvatskoj sniziti iznos rate, no znam da se u Nizozemskoj podstanari, kada im vlasnik stana podigne cijenu najma, mogu javiti državnoj agenciji koja evaluira vrijednost stanova. Ovdje kod nas svatko formira svoju cijenu, a kontrole nema. Očito nas je turizam ‘pojeo’, pa je studentima sve skuplje doći studirati u Split.“