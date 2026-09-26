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Mladi Splićanin do velikog međunarodnog uspjeha: Roko Jelenković Gogošević slavio u jakoj konkurenciji

Vrijedan međunarodni rezultat
DSA

Mladi splitski judaš Roko Jelenković Gogošević ostvario je vrijedan međunarodni rezultat, potvrdivši još jednom da hrvatski judo ima talentiranu generaciju koja se može nositi s jakom europskom konkurencijom.

Jelenković Gogošević stigao je do pobjede u međunarodnoj konkurenciji, a među suparnicima mu je bio i jaki talijanski judaš Adam Khouya. Uspješan nastup ostvario je i Osječanin Vjeko Roso.

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Jaka konkurencija na zagrebačkom turniru

Uspjeh dolazi u vikendu u kojem se u Zagrebu održava deveto izdanje međunarodnog judo turnira Black Belt Open. Turnir se ove subote, 26. rujna, održava u dvorani Sutinska vrela, a organizatori su najavili nastup judaša iz Hrvatske i više od deset europskih zemalja. Natjecanje obuhvaća praktički sve dobne kategorije – od U10 i U12, preko U14, U16 i U18 pa sve do seniora – a borbe se održavaju na pet tatamija. Organizatori su ovogodišnje izdanje najavili kao najjače dosad.

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Dodatnu težinu turniru daje i rekordni nagradni fond od ukupno 5.700 eura. Najuspješnije ekipe dijele 5000 eura, pri čemu pobjedniku pripada 3.000, drugoplasiranom 1.500, a trećeplasiranom 500 eura. Novčane nagrade predviđene su i za najbolje pojedince.

Pujanke imaju razloga za zadovoljstvo

Za splitski judo posebno je značajan rezultat Roka Jelenkovića Gogoševića, mladog predstavnika Pujanki koji već skuplja iskustvo na međunarodnim turnirima.

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Nastupi protiv judaša iz jakih europskih škola najbolji su test za mlade borce, a pobjeda u takvoj konkurenciji svakako je rezultat koji privlači pažnju. Uz Jelenkovića Gogoševića, među hrvatskim imenima koja su se istaknula je i Vjeko Roso iz Osijeka, pa je hrvatski judo na još jednom međunarodnom turniru imao razloga za zadovoljstvo.

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