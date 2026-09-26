Mladi Splićanin do velikog međunarodnog uspjeha: Roko Jelenković Gogošević slavio u jakoj konkurenciji

Mladi splitski judaš Roko Jelenković Gogošević ostvario je vrijedan međunarodni rezultat, potvrdivši još jednom da hrvatski judo ima talentiranu generaciju koja se može nositi s jakom europskom konkurencijom.

Jelenković Gogošević stigao je do pobjede u međunarodnoj konkurenciji, a među suparnicima mu je bio i jaki talijanski judaš Adam Khouya. Uspješan nastup ostvario je i Osječanin Vjeko Roso.

Jaka konkurencija na zagrebačkom turniru

Uspjeh dolazi u vikendu u kojem se u Zagrebu održava deveto izdanje međunarodnog judo turnira Black Belt Open. Turnir se ove subote, 26. rujna, održava u dvorani Sutinska vrela, a organizatori su najavili nastup judaša iz Hrvatske i više od deset europskih zemalja. Natjecanje obuhvaća praktički sve dobne kategorije – od U10 i U12, preko U14, U16 i U18 pa sve do seniora – a borbe se održavaju na pet tatamija. Organizatori su ovogodišnje izdanje najavili kao najjače dosad.

Dodatnu težinu turniru daje i rekordni nagradni fond od ukupno 5.700 eura. Najuspješnije ekipe dijele 5000 eura, pri čemu pobjedniku pripada 3.000, drugoplasiranom 1.500, a trećeplasiranom 500 eura. Novčane nagrade predviđene su i za najbolje pojedince.

Pujanke imaju razloga za zadovoljstvo

Za splitski judo posebno je značajan rezultat Roka Jelenkovića Gogoševića, mladog predstavnika Pujanki koji već skuplja iskustvo na međunarodnim turnirima.

Nastupi protiv judaša iz jakih europskih škola najbolji su test za mlade borce, a pobjeda u takvoj konkurenciji svakako je rezultat koji privlači pažnju. Uz Jelenkovića Gogoševića, među hrvatskim imenima koja su se istaknula je i Vjeko Roso iz Osijeka, pa je hrvatski judo na još jednom međunarodnom turniru imao razloga za zadovoljstvo.