Mladi Splićanin (21) izazvao prometnu nesreću pa pobjegao: Vozačka mu oduzeta, a za volan ne smije do 2028. godine

Splitska policija ponovno je zaustavila 21-godišnjeg prometnog recidivista koji je, unatoč oduzetoj vozačkoj dozvoli, sjeo za upravljač automobila, izazvao prometnu nesreću i napustio mjesto događaja. Zbog niza ranijih prekršaja sud mu je odredio osmodnevno zadržavanje, nakon čega je predan u zatvor.

Prema informacijama policije, 21-godišnjak je 11. studenoga 2026. godine na području Splita izazvao prometnu nesreću jer brzinu kretanja nije prilagodio osobinama i stanju ceste.

Zbog toga nije uspio pravodobno zaustaviti automobil te je prednjim dijelom udario u drugo vozilo koje je stajalo neposredno ispred raskrižja, nakon što se na semaforu žuto svjetlo promijenilo u crveno.

Umjesto da ostane na mjestu nesreće, mladi vozač udaljio se s mjesta događaja.

Vozačka mu oduzeta zbog negativnih bodova

Policijskim postupanjem utvrđeno je da 21-godišnjak uopće nije smio upravljati automobilom.

Naime, zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ranije mu je rješenjem ukinuta i oduzeta vozačka dozvola.

Ponovnom polaganju vozačkog ispita moći će pristupiti tek nakon 13. listopada 2028. godine.

Unatoč tome, ponovno je sjeo za upravljač i izazvao prometnu nesreću.

Već je dvaput pravomoćno kažnjen

Riječ je o vozaču koji je policiji otprije poznat po teškim prometnim prekršajima.

Dosad je dva puta pravomoćno kažnjen zbog teških prometnih prekršaja, a tijekom 2025. i 2026. godine izrečene su mu čak tri zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom.

Zbog ponavljanja prekršaja policija je sudu predložila da mu odredi zadržavanje te izrekne ukupnu kaznu zatvora od 60 dana.

Sud ga poslao u zatvor

Sud je prihvatio prijedlog za zadržavanje i 21-godišnjaku odredio osam dana zadržavanja, nakon čega je predan u zatvor.

U obrazloženju je istaknuto da postoje okolnosti koje opravdavaju bojazan da će nastaviti činiti prometne prekršaje.

Sud je pritom uzeo u obzir da je mladić već pravomoćno kažnjavan zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ali i Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.

Dosadašnje kazne i zaštitne mjere, zaključio je sud, očito nisu bile dovoljne da promijeni svoje ponašanje.

Policija je za 21-godišnjaka zatražila ukupno 60 dana zatvora, no o konačnoj kazni nije izvijestila. Zasad mu je određeno osmodnevno zadržavanje.