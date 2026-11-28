Zajednica tehničke kulture grada Splita ove je subote, 28. studenoga, obilježila Europski tjedan robotike organiziranjem edukativnih radionica na kojima su polaznici imali priliku razvijati svoje tehnološke vještine, sastavljati i programirati robote te izrađivati jednostavne računalne igre.

Radionicu je vodila Valentina Čokić, stručna suradnica Zajednice tehničke kulture grada Splita.

Od računalnih igara do programiranja robota

Polaznici su se u programskom okruženju Scratch upoznali s osnovama programiranja te samostalno izrađivali jednostavne računalne igre. Kroz rad s uređajima CircuitMess Sparkly i LEGO robotikom upoznali su se i s osnovama elektronike i robotike, sastavljajući i programirajući robote za rješavanje različitih zadataka.

Ovakav način učenja potiče razvoj kreativnosti, logičkog razmišljanja i samostalnog rješavanja problema, a mladima omogućuje da teorijska znanja primijene u praksi.

Europska inicijativa koja okuplja ljubitelje tehnologije

Europski tjedan robotike inicijativa je pokrenuta 2011. godine na Europskom robotičkom forumu s ciljem približavanja istraživanja i razvoja robotike široj javnosti. Od tada se diljem Europe svake godine organiziraju brojne aktivnosti kojima se naglašava sve veća uloga robotike u svakodnevnom životu, kao i važnost obrazovanja u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM).

Ovogodišnja događanja održavaju se tijekom studenoga, a splitska Zajednica tehničke kulture svojim se radionicama pridružila obilježavanju ove europske inicijative.

Interakcija s robotima obogaćuje iskustvo učenja, motivira mlade na istraživanje novih tehnologija te ih potiče na samostalno stjecanje znanja i razvijanje vještina važnih za budućnost.