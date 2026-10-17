MLADI SPLIĆANI POKAZALI VELIKO SRCE Stotine volontera u 72 sata mijenjaju grad nabolje: "Volonteri su entuzijastični, puni volje i želje"

Split i okolica ovih su dana ponovno u znaku volontiranja, solidarnosti i zajedništva. U sklopu međunarodnog projekta „72 sata bez kompromisa” nekoliko stotina mladih sudjeluje u približno 60 volonterskih akcija, a među ustanovama u kojima će ostaviti svoj trag nalazi se i splitski Centar Maestral.

Projekt „72 sata bez kompromisa” ove se godine u Hrvatskoj održava 13. put zaredom, a od 15. do 18. listopada okuplja mlade u 22 lokalne jedinice diljem zemlje.

Riječ je o međunarodnoj volonterskoj inicijativi koja potiče mlade da svoje slobodno vrijeme, znanje i energiju usmjere prema pomaganju drugima i stvaranju pozitivnih promjena u zajednici.

Od uređenja prostora do druženja s najpotrebitijima

Tijekom četiri dana mladi volonteri u Splitu i okolici sudjeluju u brojnim aktivnostima radnog, ekološkog i društvenog karaktera.

Akcije uključuju uređenje i čišćenje prostora, bojanje stanova starijih i nemoćnih osoba, brigu o okolišu, kreativne radionice te druženje s djecom i odraslima s teškoćama u razvoju.

Poseban naglasak stavljen je na pomoć onima kojima je najpotrebnija, ali i na stvaranje ugodnijeg i ljepšeg okruženja za svakodnevni život.

Jedna od ovogodišnjih akcija odvija se u Centru Maestral, gdje volonteri svojim radom žele uljepšati prostor u kojem borave djeca.

„Volonteri su puni entuzijazma i želje da naprave nešto korisno”

Među sudionicima projekta je i Antonio Čović, kojemu je ove godine dodijeljena volonterska akcija u Centru Maestral.

Kako nam je objasnio, takav mu zadatak posebno odgovara jer već godinama radi s djecom i ima iskustva u kreativnim aktivnostima.

„Ove godine dodijeljena mi je akcija u Centru Maestral. Budući da već dugi niz godina radim s djecom i imam iskustva u kreativnom radu, organizatori su mi povjerili upravo ovu akciju”, kazao nam je Čović.

Ističe kako su mladi koji sudjeluju u akciji iznimno motivirani te spremni uložiti svoje vrijeme i trud kako bi djeci omogućili ugodniji boravak.

„Moji volonteri su nabrijani, entuzijastični i puni volje i želje da naprave nešto korisno za ove male korisnike. Želimo im osigurati da njihov prostor bude što zanimljiviji, uredniji i ljepši za boravak”, poručio je.

Poziv mladima da se uključe i sljedeće godine

Osim konkretne pomoći ustanovama i pojedincima, projekt ima i važnu društvenu ulogu jer mladima pruža priliku za upoznavanje, suradnju i razvijanje osjećaja odgovornosti prema zajednici.

Sudjelovanjem u volonterskim akcijama mladi pokazuju da i relativno kratko vrijeme može biti dovoljno za stvaranje vidljivih promjena.

Antonio je uputio jednostavnu poruku svima koji ove godine nisu sudjelovali.

„Živjeli svi i 72 sata! Prijavite se iduće godine ako niste ove”, pozvao je.

Projekt „72 sata bez kompromisa” tako i ove godine okuplja mlade koji su spremni svoje vrijeme posvetiti drugima, a približno 60 akcija na području Splita i okolice pokazuje koliko se toga može napraviti zajedničkim trudom i dobrom voljom.