Mladi Splićani briljirali na prvenstvu Dalmacije u raketnom modelarstvu: Kući se vraćaju s četiri odličja

U subotu, 12. rujna 2026. u Vrlici je održano 25. Otvoreno prvenstvo Dalmacije u raketnom modelarstvu za djecu i mladež, koje je organizirao Hrvatski astronautički i raketni savez (HARS), a u suradnji sa Zrakoplovno-tehničkim društvom Sinj, Amaterskim raketnim astronautičkim klubom Dubrava iz Zagreba te OŠ Milana Begovića iz Vrlike, koja je bila i domaćin natjecanja.

Učenici su se natjecali u kategorijama nacionalne klase u raketnom modelarstvu za mladež:

Učenici osnovnih škola – rakete s padobranom i rakete s trakom promjera F18 Učenici srednjih škola – rakete s padobranom i rakete s trakom promjera F40

Prvenstvo je okupilo učenike osnovnih i srednjih škola iz RH, koji su natjecanju pristupili u pratnji svojih mentora iz škola, udruga, klubova i saveza, odnosno svih institucija koje njeguju i ustraju u populariziranju raketnog modelarstva kao sportsko-tehničke discipline. Na natjecanju je nastupio ukupno 41 učenik osnovnih škola, te 8 srednjoškolaca.

Cilj natjecanja bio je što duže održati lansiranu raketu u zraku, pri čemu se vrijeme mjerilo od trenutka lansiranja rakete do njezina prizemljenja uz pomoć padobrana ili trake (strimera). Kako bi se pravilno izmjerilo i zabilježilo ostvareno vrijeme leta, te se provjerila ispravnost pojedine rakete, natjecanje je održano pod budnim okom sudaca. Naravno, vrijeme leta uvažavalo se samo ako su bili zadovoljeni i svi kriteriji za kvalitetan let rakete (stabilna putanja leta, zadržavanje motora unutar trupa rakete, ostanak unutar određenog kuta prilikom polijetanja, ispravno otvoren strimer i padobran...). Sve navedeno iziskuje kvalitetnu pripremu, ulaganje mnogo truda, kao i posjedovanje specifičnih znanja u ovom području tehnike. Svi natjecatelji su imali priliku lansirati svoje rakete unutar tri kruga po kategoriji. Po završetku prvenstva su proglašeni najuspješniji pojedinci, kao i najuspješnije ekipe, te su svima dodijeljena priznanja: pehari najuspješnijim timovima, a medalje najuspješnijim pojedincima!

Na prvenstvu su vrlo uspješno nastupili i mladi raketari iz Splita, koji su ostvarili odlične rezultate u konkurenciji srednjoškolaca.

U kategoriji raketa s padobranom za srednje škole, u pojedinačnoj konkurenciji članovi Zajednice tehničke kulture grada Splita ostvarili su dvostruki uspjeh: Martin Šikić osvojio je 1. mjesto, a Gita Glavinović osvojila je 3. mjesto.

Pored toga, kombinirana ekipa ZTK grada Splita i KMT-a Kmanko iz splitske OŠ Kman-Kocunar, u sastavu Martin Šikić, Gita Glavinović i Andro Boban, osvojila je 1. mjesto u kategoriji raketa s padobranom za učenike srednjih škola. Uspjeh su potvrdili i u kategoriji raketa s trakom za srednje škole, gdje su u istom sastavu, osvojili 2. mjesto.

Time su splitski učenici ostvarili ukupno četiri plasmana, uključujući dva ekipna i dva pojedinačna odličja.

Ostvareni rezultati još su jedna potvrda kvalitetnog i kontinuiranog rada s mladima koji ZTK Grada Splita provodi kroz programe tehničke kulture, u suradnji s osnovnim i srednjim školama te srodnim udrugama i klubovima. Upravo kroz povezivanje škola, udruga i klubova tehničke kulture mladima se pružaju brojne mogućnosti za stjecanje novih znanja, razvoj praktičnih vještina, kreativnosti i tehničkih kompetencija te sudjelovanje na natjecanjima i smotrama.