Mladi reprezentativci Emanuel Butković i Jure Bijelić novi su članovi KK Zadar

Emanuel Butković (2011.) i Jure Bijelić (2010.) novi su igrači u omladinskom pogonu KK Zadar. Daroviti košarkaši odabrali su Krešin grad za svoj novi dom te će pod budnim okom stručnog stožera nastaviti s dosadašnjim razvojem kako bi za nekoliko godina postali i dio seniorske momčadi.

Jure Bijelić je mladi krilni igrač rođen 1. svibnja 2010. godine te je do sada bio član KK Dubrovnik i mlađih uzrasta hrvatske reprezentacije. Istaknuo se odličnim igrama u mlađim kategorijama i osvajanjem zlatne medalje s U-14 reprezentacijom na Jr. NBA turniru, gdje je ponio i titulu MVP-a finala. Ovog ljeta bio je na širem popisu hrvatske kadetske reprezentacije, s kojom je prošao pripreme za EuroBasket B divizije.

Emanuel Butković je 15-godišnjak iz Pule, rođen 16. siječnja 2011. godine. Prve košarkaške korake napravio je u rodnoj Puli u KK Stoja, ali je povremeno nastupao i za Cedevitu Junior. Riječ je o krilnom igraču koji je uspješno nastupao za U14 reprezentaciju Hrvatske.

– Drago mi je da su Emanuel i Jure odabrali KK Zadar za nastavak svog košarkaškog puta, koji im može pružiti optimalne uvjete za razvoj. Dolazak u KK Zadar korak je naprijed za svakog mladog talenta koji obvezuje na beskompromisan rad, rekao je nakon njihovog dolaska Ivan Beram, voditelj omladinskog pogona KK Zadar.

Bijelić će nastupati za juniore, a 15-godišnji Butković i za kadete i za juniore.