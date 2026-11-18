Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom protiv Rumunjske rezultatom 2:1 osigurala je drugo mjesto u skupini B4 Lige nacija i plasman u doigravanje za ulazak u najviši rang natjecanja. Jedan od najzaslužnijih za važan trijumf bio je 19-godišnji Kerim Alajbegović, koji je nakon utakmice otkrio protiv koje bi reprezentacije najradije igrao u doigravanju.

Susret na Bilinom polju nije počeo prema željama domaćih navijača. Rumunjska je već u šestoj minuti stigla do prednosti pogotkom Daniela Bîrligee, čime je dodatno otežala posao izabranicima Sergeja Barbareza.

Ipak, reprezentacija BiH uspjela je izjednačiti prije odlaska na odmor. Benjamin Tahirović pogodio je u 44. minuti i vratio nadu domaćoj momčadi.

Odluka o pobjedniku pala je u 82. minuti. Alajbegović je uposlio Esmira Bajraktarevića, koji je odličnim udarcem poslao loptu pod gredu i izazvao veliko slavlje na tribinama.

Alajbegović nije skrivao nezadovoljstvo prvim poluvremenom

Premda je njegova reprezentacija ostvarila važnu pobjedu, mladi nogometaš nakon susreta nije pokušavao uljepšati dojam o igri u prvom dijelu.

"Prvim poluvremenom ne mogu biti zadovoljan. Mislim da je to bilo naše najlošije poluvrijeme otkako je izbornik ovdje. Znamo da smo puno griješili. U drugom smo pokazali tko smo i što smo radili proteklih mjeseci. Ne smijemo više igrati kao u prvom poluvremenu", izjavio je Alajbegović za BHT1.

Unatoč rezultatskom zaostatku, istaknuo je kako je vjerovao da njegova momčad može preokrenuti utakmicu.

"Znao sam da ćemo se vratiti. Vjerujemo u sebe i imamo kvalitetne igrače, tako da sam znao da možemo preokrenuti rezultat", dodao je.

Najradije bi igrao protiv Srbije

Posebnu pozornost privukao je njegov odgovor na pitanje o mogućem protivniku u doigravanju. Iako bi Bosna i Hercegovina mogla odmjeriti snage s nekoliko kvalitetnih reprezentacija, Alajbegović ima jasnu želju.

"Ja bih volio da dobijemo Srbiju. Ondje imam nekoliko dobrih prijatelja i već smo razgovarali o tome. Kada bih mogao birati, volio bih igrati protiv svojih prijatelja", poručio je mladi reprezentativac.

Njegova želja, kako je objasnio, nema veze s procjenom snage mogućeg suparnika, nego s prijateljstvima koja ga povezuju s nogometašima iz Srbije.

Moguć je i dvoboj s Hrvatskom

Bosna i Hercegovina završila je natjecanje u svojoj skupini na drugom mjestu, a u doigravanju bi se mogla susresti s Hrvatskom, Srbijom, Danskom ili Walesom, reprezentacijama koje su zauzele treća mjesta u svojim skupinama Lige A.

Posebno zanimljiv bio bi mogući susret Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji bi zbog susjedskog rivalstva zasigurno izazvao veliku pozornost javnosti.

Hrvatska je mjesto u doigravanju osigurala pobjedom nad Češkom rezultatom 2:1 u posljednjem kolu, a izbornik Slaven Bilić već je istaknuo kako bi radije izbjegao dvoboj s Bosnom i Hercegovinom zbog specifičnih okolnosti koje bi pratile takvu utakmicu.

S druge strane, Alajbegović priželjkuje Srbiju, a hoće li mu se želja ostvariti, bit će poznato nakon ždrijeba.

Izvlačenje parova najavljeno je za petak, 20. studenoga, u švicarskom Nyonu, dok bi se utakmice doigravanja trebale igrati u ožujku 2027. godine.

Pobjednici tih susreta izborit će mjesto u Ligi A u sljedećem izdanju Lige nacija.