Mladi nogometaši iz cijele Europe i Kine stižu u Split: Park mladeži postaje velika nogometna učionica

Split će od 27. srpnja do 1. kolovoza ugostiti mlade nogometaše iz Kine, Španjolske, Poljske, Češke, Norveške, Francuske i Njemačke. Na stadionu Park mladeži održat će se Coerver Internacionalni nogometni kamp, jedan od najpoznatijih programa za nogometni razvoj djece i mladih.

Kamp je namijenjen dječacima i djevojčicama u dobi od 8 do 15 godina koji žele unaprijediti svoje nogometne vještine kroz rad prema svjetski priznatoj metodologiji Coerver Coaching.

Metodologija koju koriste i poznati europski klubovi

Coerver Coaching već više od 40 godina predstavlja jednu od najpoznatijih metodologija individualnog razvoja mladih nogometaša. Program se provodi u više od 60 zemalja, a kroz različite oblike suradnje koriste ga i podržavaju poznati europski klubovi poput Arsenala, Bayerna i Benfice, kao i brojni nacionalni nogometni savezi.

Globalni partner Coerver Coachinga je Adidas, pa će svaki sudionik splitskog kampa dobiti i službeni Adidas komplet opreme. Dodatnu važnost ovogodišnjem programu daje činjenica da je Benfica, uz podršku Coerver Croatia, ove godine organizirala prvi Benfica kamp u Hrvatskoj. Kamp je održan na Hvaru, čime je, kako navode organizatori, potvrđeno povjerenje međunarodnih partnera u kvalitetu programa koji se provodi s mladim nogometašima.

Deset treninga i prijateljska utakmica

Tijekom šest dana polaznike očekuje deset stručno vođenih treninga, kao i prijateljska utakmica. Radit će se na kontroli lopte, tehnici, igri jedan na jedan i dva na dva, driblingu, brzini, koordinaciji, završnici i donošenju odluka tijekom igre. Treninzi će se održavati u manjim grupama kako bi svaki polaznik dobio dovoljno pažnje trenera. Poseban naglasak bit će stavljen na individualni razvoj, kreativnost i samopouzdanje, ali i na poticanje djece da na terenu samostalno donose odluke.

Već se prijavilo 45 mladih nogometaša

Cijena programa "Samo treninzi" iznosi 280 eura, a uključuje deset treninga prema Coerver Coaching metodologiji, službeni Adidas komplet opreme, svakodnevnu užinu i diplomu po završetku kampa. U ponudi je i cjelodnevni paket po cijeni od 430 eura, koji uključuje ručak, dnevne aktivnosti na plaži, dvije edukativne radionice te obilazak Poljuda.

Svoje mjesto već je osiguralo 45 mladih nogometaša. Prijave su i dalje otvorene do popunjenja kapaciteta, a zainteresirani se mogu prijaviti putem službene stranice organizatora.

https://www.youtube.com/watch?v=2c3E6pbuDRo&feature=youtu.be