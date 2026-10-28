Mladi na Korčuli žele bolje uvjete za život: Stanovanje, posao i prijevoz među najvećim izazovima

Radionicu organiziraju Lokalna akcijska grupa LAG 5 i Savjet mladih Grada Korčule u sklopu projekta Island Youth for Global Change (IYGC), a vodit će je Ivan Matić. Cilj okupljanja je potaknuti mlade na otvorenu raspravu o problemima života na otoku, ali i zajednički oblikovati konkretne prijedloge koji bi mogli pridonijeti poboljšanju njihove svakodnevice. Nakon prethodnih susreta, tijekom kojih su prepoznati ključni izazovi otočnih zajednica, sudionici će se ovoga puta usredotočiti na određivanje prioriteta i pronalaženje provedivih rješenja. Organizatori žele da zaključci ne ostanu samo na razini rasprave, nego da prerastu u inicijative koje će se moći predstaviti lokalnim donositeljima odluka.

Stanovanje, zapošljavanje i prometna povezanost u središtu rasprave

Radionica će se održati prema metodi World Café, interaktivnom pristupu koji omogućuje razmjenu iskustava, otvorenu raspravu i zajedničko razvijanje ideja. Sudionici će razgovarati za tri tematska stola, od kojih će svaki biti posvećen jednom od važnih pitanja života mladih na otoku. Prva tema, "Ostati ili se vratiti: uvjeti za život na otoku", obuhvatit će problematiku stanovanja, mogućnosti zapošljavanja tijekom cijele godine te održavanje povezanosti s mladima koji su zbog obrazovanja napustili otok.

Druga tema, "Povezan otok: prijevoz i dostupnost usluga", bit će usmjerena na javni prijevoz, brodske veze te dostupnost zdravstvenih, obrazovnih, sportskih i drugih sadržaja potrebnih za kvalitetan svakodnevni život. Treća tema, "Otok po mjeri mladih: sadržaji, inicijative i utjecaj", otvorit će pitanja prostora i aktivnosti namijenjenih mladima, mogućnosti pokretanja vlastitih inicijativa, zaštite okoliša te njihova sudjelovanja u donošenju odluka na lokalnoj razini. Poseban naglasak bit će na konkretnim i ostvarivim prijedlozima. Za svaku ideju sudionici će pokušati definirati kome je namijenjena, tko bi trebao sudjelovati u njezinoj provedbi te koji bi bio prvi korak prema realizaciji.

Projekt povezuje mlade i lokalne donositelje odluka

Radionica se održava u sklopu projekta Island Youth for Global Change, koji je službeno započeo 1. travnja 2026. godine i traje devet mjeseci. Projekt provodi Pokret Otoka u partnerstvu s LAG-om 5 te u suradnji s Gradom Korčulom i općinama Lumbarda, Vela Luka, Blato i Smokvica. Financiran je u okviru poziva GEAR UP! Namijenjen je mladima u dobi od 15 do 30 godina s otoka i priobalja, kojima se kroz edukativne aktivnosti, radionice i susrete s lokalnim donositeljima odluka nastoji omogućiti bolje razumijevanje održivog razvoja i aktivnije uključivanje u oblikovanje vlastite zajednice.

Među važnim pitanjima kojima se projekt bavi nalaze se klimatske promjene, turistički pritisci, dostupnost javnih usluga te mogućnosti sudjelovanja mladih u društvenom i političkom životu lokalne zajednice. Sadržaji i prijedlozi koje mladi razviju tijekom projekta bit će objavljeni na platformi ETO – otoci.eu, pod oznakom "Island Youth".

Poziv mladima da se uključe i predlože promjene

Iz LAG-a 5 pozivaju mlade u dobi od 18 do 30 godina da se pridruže radionici i svojim iskustvima, prijedlozima i idejama doprinesu stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život na Korčuli. Radionica će se održati u srijedu, 4. studenoga, u 11 sati u Blue Baru u Korčuli, a sudjelovanje je prilika da mladi izravno progovore o problemima s kojima se suočavaju i sudjeluju u oblikovanju prijedloga za njihovo rješavanje.

LAG 5, koji djeluje od 2012. godine, okuplja više od 70 članova s područja Pelješca, Mljeta, Lastova i Korčule. U prethodnom programskom razdoblju, od 2014. do 2020. godine, financirao je 68 projekata ukupne vrijednosti 1.272.749 eura, obuhvaćajući područja poljoprivrede, energetike, socijalnih usluga i održivog turizma.