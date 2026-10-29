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Mladi motociklist (24) u Splitu ponovno odbio test na droge, policija tražila zatvor, sud ga pustio na slobodu

Za odbijanje testiranja na droge već je jednom pravomoćno kažnjen, a protiv njega se vode još tri postupka zbog istog prekršaja. Policija je tražila 15 dana zatvora i jednogodišnju zabranu upravljanja motociklom

Splitska policija u srijedu, 28. listopada, pet minuta nakon ponoći, u Hercegovačkoj ulici zaustavila je 24-godišnjeg vozača motocikla koji je odbio podvrgnuti se testiranju na prisutnost droga u organizmu.

Kako je izvijestila policija, mladić je odbio zahtjev policijskog službenika za testiranje, čime je počinio prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Daljnjom provjerom utvrđeno je da 24-godišnjak već ima povijest odbijanja testiranja na droge u prometu. Za isti je prekršaj jednom pravomoćno kažnjen, dok se u još tri postupka čeka sudska odluka.

Osim toga, policiji je poznat i zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Policija tražila zatvor i zabranu vožnje

Zbog ponavljanja istovrsnih prekršaja 24-godišnjak je uhićen i priveden na nadležni prekršajni sud.

Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, kaznu zatvora u trajanju od 15 dana te zabranu upravljanja motornim vozilima A kategorije na godinu dana.

Međutim, sud je nakon saslušanja odlučio pustiti 24-godišnjaka na slobodu.

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