Mladi mogu dobiti 100 eura za knjige, koncerte i kino: Provjerite tko ima pravo na Kulturnu iskaznicu

Mladi koji ove godine postaju punoljetni imaju razloga za zadovoljstvo – kroz projekt Kulturna iskaznica, poznat i pod nazivom Kooltura, mogu ostvariti 100 eura za kupnju knjiga i korištenje različitih kulturnih sadržaja. Riječ je o projektu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske kojim se mlade želi dodatno potaknuti na čitanje, upoznavanje umjetnosti i aktivnije sudjelovanje u kulturnom životu.

Pravo na Kulturnu iskaznicu imaju svi mladi koji tijekom 2026. godine navršavaju 18 godina, a dodijeljenih 100 eura mogu iskoristiti do svog 19. rođendana. Pritom sredstva nisu ograničena samo na kupnju knjiga, već se mogu koristiti i za nabavu vinilnih ploča te kupnju ulaznica za kino, kazališne predstave, koncerte, muzeje i druge dostupne kulturne i medijske sadržaje.

Posebno zanimljivo jest to što će mladi svoju Kulturnu iskaznicu moći iskoristiti i na ovogodišnjem Interliberu, koji se od 10. do 15. studenoga održava na Zagrebačkom velesajmu. Na 48. međunarodnom sajmu knjiga sudjelovat će 319 izlagača iz 14 zemalja, a posjetitelje očekuje više od 200 sati programa. Ulaz na sajam bit će besplatan.

Oni koji još nisu aktivirali svoju Kulturnu iskaznicu moći će to učiniti i na Interliberu, na posebnom mjestu na Južnom ulazu Zagrebačkog velesajma. Nakon aktivacije, sredstva će moći koristiti za kupnju knjiga na štandovima izlagača uključenih u program.

Prema podacima Ministarstva kulture i medija, Kulturnu iskaznicu do kraja listopada aktiviralo je oko 11 tisuća korisnika, a knjige su već među najčešćim izborima mladih. Iz Ministarstva pozivaju sve koji tijekom ove godine navršavaju 18 godina da iskoriste mogućnost i odaberu kulturne sadržaje koji ih zanimaju.

Ovaj projekt predstavlja vrijedan poticaj mladima da dio svojih interesa i slobodnog vremena usmjere prema knjigama, glazbi, filmu, kazalištu i umjetnosti. Umjesto da 100 eura ostane tek još jedna brojka u proračunu, Kulturna iskaznica pruža priliku da mladi sami odaberu sadržaje koji će ih inspirirati, zabaviti ili potaknuti na nova znanja i iskustva.

Za sve ovogodišnje osamnaestogodišnjake poruka je jednostavna – provjerite mogućnost aktivacije Kulturne iskaznice i iskoristite svojih 100 eura prije 19. rođendana.