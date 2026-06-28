Mladi jugaši pokorili Korčulu: Jug bez poraza osvojio Hrvatski kup, Mornar srebrni

U Korčuli je završeno četverodnevno natjecanje za pokal pobjednika Hrvatskog kupa za mlađe juniore, a trofej je otišao u ruke vaterpolista Jug Adriatic osiguranja iz Dubrovnika. Mladi jugaši do naslova su stigli na impresivan način, kao jedina momčad koja je pobijedila u svih pet susreta. Nakon tri pobjede u skupini, Dubrovčani su u polufinalu svladali Mladost, a potom u finalu bili bolji od splitskog Mornara.

Završnica natjecanja odigrana je u bazenu Gojko Arneri, a završni dan donio je uvjerljive pobjede i malo rezultatske neizvjesnosti.

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Finale bez prave drame: Jug rano slomio Mornar

U velikom finalu Jug Adriatic osiguranje svladao je Mornar i zasluženo stigao do zlata. Splitska momčad prvi je pogodak postigla tek na isteku 13. minute susreta, kada su mladi Gospari već imali 4:0. Dubrovčani su u drugoj četvrtini dodatno povećali prednost te otišli na šest golova razlike, kod rezultata 8:2 i 10:4. Mornar se ipak uspio vratiti u završnici i smanjiti na 10:8, nakon dva uzastopna pogotka iz peterca, pet minuta prije kraja. No, tada su mladi jugaši ekspresno odgovorili. Marin Grbešić pogodio je s dva metra, a potom je Ivan Tonković iz kuta provukao loptu ispod ruke vratara Mornara Dina Družijanića i vratio mir u dubrovačke redove. Jug je tako ponovno otišao na 12:8, četiri minute prije kraja susreta.

Dvije minute prije posljednjeg zvižduka Vlaho Rajčević pogodio je za 13:8 i potvrdio naslov pobjednika Hrvatskog kupa.

Bronca za Mladost nakon velikog preokreta u odnosu na skupinu

Treće mjesto osvojili su mlađi juniori zagrebačke Mladosti, koji su u susretu za broncu uvjerljivo svladali domaći KPK s 15:5. Zanimljivo, iste dvije momčadi susrele su se i u posljednjem kolu natjecanja u skupini, kada su Korčulani slavili s velikih 16:7. U borbi za medalju slika je bila potpuno drugačija. Mladi Žapci već su nakon prve dvije četvrtine imali velikih 9:2 i praktički riješili pitanje pobjednika. U utakmici za peto mjesto Solaris je bio uvjerljiv protiv Medveščaka i slavio s deset pogodaka razlike.

Posebno zanimljiv bio je dvoboj za sedmo mjesto, u kojem su se susrela dva splitska kluba. POŠK 1937 bio je bolji od Jadrana ST u sve četiri četvrtine, a na kraju je slavio s devet pogodaka razlike.

Konačni poredak Hrvatskog kupa

Jug Adriatic osiguranje Mornar HAVK Mladost KPK Solaris Medveščak POŠK 1937 Jadran ST

Oba pojedinačna trofeja otišla u Gruž

Osim momčadskog naslova, Jug Adriatic osiguranje osvojio je i oba pojedinačna priznanja završnog turnira.

Najboljim vratarom proglašen je Luko Vezilić, dok je trofej za najboljeg igrača pripao centru Roku Konculu. Oba priznanja tako su, zajedno s pobjedničkim peharom, otišla u Gruž.