Close Menu

Mladi jugaši pokorili Korčulu: Jug bez poraza osvojio Hrvatski kup, Mornar srebrni

Dubrovčani slavili u svih pet utakmica

U Korčuli je završeno četverodnevno natjecanje za pokal pobjednika Hrvatskog kupa za mlađe juniore, a trofej je otišao u ruke vaterpolista Jug Adriatic osiguranja iz Dubrovnika. Mladi jugaši do naslova su stigli na impresivan način, kao jedina momčad koja je pobijedila u svih pet susreta. Nakon tri pobjede u skupini, Dubrovčani su u polufinalu svladali Mladost, a potom u finalu bili bolji od splitskog Mornara.

Završnica natjecanja odigrana je u bazenu Gojko Arneri, a završni dan donio je uvjerljive pobjede i malo rezultatske neizvjesnosti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Finale bez prave drame: Jug rano slomio Mornar

U velikom finalu Jug Adriatic osiguranje svladao je Mornar i zasluženo stigao do zlata. Splitska momčad prvi je pogodak postigla tek na isteku 13. minute susreta, kada su mladi Gospari već imali 4:0. Dubrovčani su u drugoj četvrtini dodatno povećali prednost te otišli na šest golova razlike, kod rezultata 8:2 i 10:4. Mornar se ipak uspio vratiti u završnici i smanjiti na 10:8, nakon dva uzastopna pogotka iz peterca, pet minuta prije kraja. No, tada su mladi jugaši ekspresno odgovorili. Marin Grbešić pogodio je s dva metra, a potom je Ivan Tonković iz kuta provukao loptu ispod ruke vratara Mornara Dina Družijanića i vratio mir u dubrovačke redove. Jug je tako ponovno otišao na 12:8, četiri minute prije kraja susreta.

Dvije minute prije posljednjeg zvižduka Vlaho Rajčević pogodio je za 13:8 i potvrdio naslov pobjednika Hrvatskog kupa.

Bronca za Mladost nakon velikog preokreta u odnosu na skupinu

Treće mjesto osvojili su mlađi juniori zagrebačke Mladosti, koji su u susretu za broncu uvjerljivo svladali domaći KPK s 15:5. Zanimljivo, iste dvije momčadi susrele su se i u posljednjem kolu natjecanja u skupini, kada su Korčulani slavili s velikih 16:7. U borbi za medalju slika je bila potpuno drugačija. Mladi Žapci već su nakon prve dvije četvrtine imali velikih 9:2 i praktički riješili pitanje pobjednika. U utakmici za peto mjesto Solaris je bio uvjerljiv protiv Medveščaka i slavio s deset pogodaka razlike.

Posebno zanimljiv bio je dvoboj za sedmo mjesto, u kojem su se susrela dva splitska kluba. POŠK 1937 bio je bolji od Jadrana ST u sve četiri četvrtine, a na kraju je slavio s devet pogodaka razlike.

Konačni poredak Hrvatskog kupa

  1. Jug Adriatic osiguranje
  2. Mornar
  3. HAVK Mladost
  4. KPK
  5. Solaris
  6. Medveščak
  7. POŠK 1937
  8. Jadran ST

Oba pojedinačna trofeja otišla u Gruž

Osim momčadskog naslova, Jug Adriatic osiguranje osvojio je i oba pojedinačna priznanja završnog turnira.

Najboljim vratarom proglašen je Luko Vezilić, dok je trofej za najboljeg igrača pripao centru Roku Konculu. Oba priznanja tako su, zajedno s pobjedničkim peharom, otišla u Gruž.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0