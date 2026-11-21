U školskoj dvorani Osnovne škole kneza Mislava u Kaštel Sućurcu održano je prvenstvo školskih sportskih društava u judu za područje Splitsko-dalmatinske županije. Organizator je bio Županijski savez školskog sporta Splitsko-dalmatinske županije.

Sudjelovalo je osam škola, a natjecali su se dječaci i djevojčice podijeljeni u dvije kategorije – od prvog do četvrtog i od petog do osmog razreda.

Najuspješniji, odnosno osvajači prva dva mjesta u poretku, predstavljat će svoju županiju na državnom prvenstvu u judu sljedeće godine.

A najbolji su:

U kategorijama učenica od prvog do četvrtog i od petog do osmog razreda prvo mjesto u ukupnom poretku osvojila je Osnovna škola don Lovre Katića iz Solina, a drugo mjesto OŠ Kman-Kocunar iz Splita.

U konkurenciji učenika prvo mjesto i najviše bodova osvojila je OŠ Pujanke, ispred OŠ Kman-Kocunar.

Mladi školarci, osnovci, natjecali su se i u konkurenciji timova. Tu je prvo mjesto osvojila OŠ don Lovre Katića iz Solina, a drugo OŠ kneza Trpimira iz Kaštel Gomilice.