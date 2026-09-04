Mladi izlažu: U Zoni razgledajte Meku kuću i okušajte se u taftanju

Petu izložbu u jedanaestom ciklusu Mladi izlažu u Zoni otvorit će Franka Iskra i Leo Subanović. Otvorenje izložbe održat će se u subotu, 5. rujna, u 18 sati, a postav će se moći razgledati do 23. rujna. Uz razgovor s autorima, u programu otvorenja održat će se i radionica taftanja na kojoj će posjetitelji moći isprobati ovu zanimljivu tekstilnu tehniku.

- Projekt Meka kuća prezentira osjećaj topline koji nam daje dom, a autori ga prikazuju tehnikom taftanja - stvaranjem reljefne površine ubadanjem igle i uvlačenjem niti u napetu platnenu podlogu. Osim kroz izloženi rad i razgovor, autori će se predstaviti i kroz radionicu na kojoj će sudionici sami moći isprobati taftanje i korištenje alata za taftanje. Pridružite nam se u stvaranju osjećaja doma - poziva Blaženka Miše, kustosica izložbe.

Franka Iskra (1998.) i Leo Subanović (1999.) odrasli su u Zagrebu, gdje su završili Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna, a potom i Tekstilno-tehnološki fakultet. Franka redovito izlaže u sklopu Zagreb Design Weeka, a 2025. godine bila je među finalistima u kategoriji profesionalnih radova. Leo je 2016. nagrađen za grupni projekt na 43. Ambienti u Zagrebu u kategoriji produkt dizajna. Dobitnik je i posebnog priznanja na Izložbi hrvatskog dizajna 21/22, izlagao je na Tekstilnom bijenalu u Sloveniji 2023., a 2025. godine dobio je nagradu Galerije Rigo, koju dodjeljuje Muzej Lapidarium u Novigradu.