Mladi iz Splita spremaju poseban pohod na Makarsku: Dva dana planinarenja, druženja i hoda u vjeri

Makarska će 24. i 25. listopada biti domaćin Planinarskog križnog puta (PKP), volonterskog projekta koji okuplja mlade, studente i sve ljubitelje prirode. Iza organizacije stoji studentska volonterska udruga SKAC ST, a cilj je kroz planinarenje, druženje i zajednički hod u vjeri povezati sudionike te promicati očuvanje okoliša i aktivan boravak u prirodi. Projekt je prvenstveno namijenjen studentima i radnoj mladeži, no organizatori ističu kako je otvoren i svim rekreativcima te ljubiteljima prirode koji žele sudjelovati u ovom posebnom iskustvu.

Dva dana u prirodi uz druženje i duhovni sadržaj

Planinarski križni put održat će se tijekom vikenda, 24. i 25. listopada, na području Makarske, a sudionicima će pružiti priliku da kroz zajedničko hodanje, boravak na otvorenom i duhovno iskustvo upoznaju nove ljude i stvore prijateljstva. Osim duhovne dimenzije, projekt stavlja naglasak na važnost fizičke aktivnosti, očuvanja prirode i međusobnog povezivanja mladih. Organizatori žele potaknuti mlade na aktivno provođenje slobodnog vremena, udaljavanje od svakodnevne užurbanosti te otkrivanje vrijednosti zajedništva kroz boravak u prirodi.

Poziv svim zainteresiranima

U ime organizacijskog tima javnosti se obratila Nikolina Bradarić Šljujo, pozvavši na podršku projektu i širenje informacije o nadolazećem događaju. Iza inicijative stoji studentska volonterska udruga SKAC ST, koja kroz ovaj projekt nastoji povezati studente Sveučilišta u Splitu, mlade i ostale zainteresirane sudionike.

Više informacija o projektu i njegovoj organizaciji zainteresirani mogu pronaći na Instagram profilu @skac_st, gdje je dostupna i najava događaja. Planinarski križni put tako će krajem listopada okupiti mlade na području Makarske, spajajući rekreaciju, prirodu, vjeru i zajedništvo u dvodnevnom susretu.