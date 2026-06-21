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Mladi hrvatski matematičari osvojili dvije bronce na Balkanskoj olimpijadi

Divne vijesti

Hrvatski učenici ostvarili su odličan rezultat na 30. Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi, održanoj od 15. do 20. lipnja u rumunjskom gradu Buzăuu. S prestižnog međunarodnog natjecanja za učenike do 15 i pol godina vratili su se s dvije brončane medalje.

Bronce su osvojili osmašica Ana Markoljević iz Osnovne škole Vladimir Dešćak iz Svete Nedelje i sedmaš Mijo Novak iz Osnovne škole Nikole Hribara iz Velike Gorice. Vrlo blizu medalje bio je i Sergej Starešinčić iz OŠ Mahično u Karlovcu, kojemu je odličje izmaknulo za samo jedan bod.

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Hrvatsku reprezentaciju činili su još Filip Kocijan iz OŠ Petar Zrinski u Šenkovcu, Gabriel Kos iz OŠ Vjenceslava Novaka u Zagrebu te Fran Miličević iz OŠ Dore Pejačević u Našicama.

Na olimpijadi su sudjelovale ekipe iz zemalja Balkana te 14 gostujućih država, a najuspješnijom reprezentacijom proglašena je domaćinska Rumunjska.

Osim natjecateljskog dijela, učenici su tijekom boravka u Rumunjskoj imali priliku upoznati prirodne i kulturne znamenitosti regije Buzău te se družiti i sklapati nova prijateljstva s vršnjacima iz drugih zemalja.

Hrvatsku ekipu vodili su Kristijan Kilassa Kvaternik s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Tamara Srnec iz Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec. Sljedeća Juniorska balkanska matematička olimpijada održat će se iduće godine u Crnoj Gori.

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