Mladi ga slušali i sjedeći na podu: Mencarelli u Splitu govorio o temi o kojoj mnogi još šute

Deveto izdanje Mediteranskog festivala knjige na splitskim Gripama donijelo je jedan od najupečatljivijih susreta ovogodišnjeg programa. Pred punom dvoranom, u kojoj se tražila stolica više, a dio publike sjedio je i na podu, gostovao je ugledni talijanski književnik Daniele Mencarelli.

Posebno su brojni bili srednjoškolci, koji su s velikim zanimanjem pratili predstavljanje njegova romana "Sve traži spas", potresnog i duboko osobnog djela koje govori o mentalnom zdravlju, ljudskoj ranjivosti, društvenim pritiscima i potrazi za smislom. Roman je na hrvatski prevela Ita Kovač.

Mladi preuzeli glavnu riječ

Središnji dio promocije obilježilo je aktivno sudjelovanje srednjoškolaca u sklopu projekta "Čitanje u fokusu", koji Izdavačka kuća Ljevak provodi već šest godina. Projekt danas okuplja 18 škola, a učenicima omogućuje da se tijekom srednjoškolskog obrazovanja upoznaju s istaknutim europskim književnim naslovima te ih analiziraju kroz neposredne susrete s autorima.

Uz Mencarellija, na pozornici su o romanu govorili i učenici Vicenza Lučin iz Gimnazije Metković, Mira Ažurina iz Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split te Jakša Veić iz Druge gimnazije Split.

Od osobne patnje do jednog od najpoznatijih talijanskih romana

Daniele Mencarelli, rođen 1974. godine u Rimu, danas je jedan od zapaženijih suvremenih talijanskih književnika.

Karijeru je započeo kao pjesnik, a širu prepoznatljivost stekao je autobiografskom prozom u kojoj otvoreno govori o mladosti, ovisnosti, mentalnom zdravlju i traženju vlastitog mjesta u svijetu. Njegov najpoznatiji roman "Sve traži spas" prati dvadesetogodišnjeg Danielea koji nakon psihičkog sloma završava na obveznom sedmodnevnom psihijatrijskom liječenju. Roman je 2020. osvojio nagradu Strega Giovani, a prema njemu je snimljena i Netflixova serija.

Među njegovim važnim djelima su i "Kuća čuvara", u kojoj opisuje razdoblje rada u rimskoj pedijatrijskoj bolnici Bambino Gesù dok se bori s alkoholizmom, te "Uvijek se vraćati", roman o odrastanju, ljubavi, prijateljstvu i traženju identiteta. Nakon promocije iskoristili smo priliku za razgovor s poznatim Rimljaninom, dok su ga brojni mladi čitatelji čekali u redu za pitanja, razgovor i autograme.

"Najljepša stvar su upravo nove generacije"

Na pitanje o prvim dojmovima s Mediteranskog festivala knjige, Mencarelli nije skrivao oduševljenje.

"Bio je ovo uistinu predivan dan. Bio sam izuzetno sretan što sam imao priliku upoznati toliko mladih ljudi. U Italiji, Hrvatskoj i na svim mjestima na koja sam imao sreću otići, u ovom povijesnom trenutku najljepša stvar su upravo ove nove generacije. Oni nose veliku znatiželju i veliku vitalnost", kazao je.

Naslov njegova romana sugerira univerzalnu potrebu za spasom, a upravo smo ga zato upitali što za njega danas predstavlja spas. "Za mene je spas prije svega rad na stvaranju sadašnjosti i stvarnosti koja je izgrađena na socijalnoj pravdi i ljudskim pravima. Čovjek spašava samog sebe spašavajući druge. Ne postoji pojedinac sam za sebe, postoji zajednica koja se spašava, a u trenutku kada se spasi zajednica, spašava se i pojedinac", poručio je.

"Patnja je dio naše prirode"

Velik dio njegova književnog rada temelji se na osobnom iskustvu, pa tako i "Sve traži spas". Pisanje o danima provedenima na psihijatrijskom liječenju, kaže, imalo je i dublju svrhu.

"Pisanje sam oduvijek živio s težnjom da ono postane katarzično, trenutak nadilaženja i prebrođivanja problema za sve one koji budu čitali moje retke", rekao je.

Posebno se osvrnuo na način na koji suvremeno društvo govori o mentalnom zdravlju. "U posljednjih 30 godina tema mentalnog zdravlja doslovno je eksplodirala. S jedne strane imamo ponudu koja teži medikalizaciji pojedinca, jer je nuđenje lijekova i terapija postalo način poslovanja. S druge strane, brzi ritam i pritisci u kojima živimo prirodno neurotiziraju čovjeka i iscrpljuju njegovu energiju", kazao je.

Naglašava da je pritom važno ne izgubiti iz vida samu ljudsku prirodu. "Patnja je dio naše prirode. Ako društvo traži od čovjeka da bude 'normalan' samo kada nikada ne pati, nudimo mu pogrešan model koji će na kraju proizvesti još veću nesreću", istaknuo je Mencarelli.

Iskustvo koje ga je naučilo govoriti bez srama

Jedan od najsnažnijih elemenata romana odnos je glavnog lika s ostalim pacijentima, koji mu od stranaca postupno postaju gotovo poput obitelji. Za Mencarellija je upravo to iskustvo bilo presudno.

"Naučilo me da postoje pojedinci spremni živjeti bez tabua, koji žele slobodno i bez straha razgovarati o teškim temama poput mentalne bolesti. Naučilo me da i sam postanem osoba koja će slobodno i bez srama govoriti o vlastitoj patnji i temama o kojima mnogi odrasli inače šute", objasnio je.

Prvi put u Splitu

Talijanskom književniku ovo je prvi posjet Splitu. "Da, prvi put sam u Splitu. Dio grada uspio sam vidjeti poslijepodne, a sutra ujutro i poslijepodne planiram se u potpunosti posvetiti obilasku i razgledavanju", kazao nam je.

Za kraj smo ga upitali što bi volio da hrvatski čitatelji ponesu sa sobom nakon čitanja njegove knjige. "Volio bih da uvidite kako su određene teme potpuno univerzalne. Posljednjih godina na mnogim mjestima u svijetu ponovno jačaju vjetrovi koji žele graditi zidove, obnavljati stare podjele i poticati strah od drugoga", rekao je.

Upravo kultura i umjetnost, smatra Mencarelli, mogu pokazati koliko ljudi zapravo imaju zajedničkog. "Bilo u Splitu, Rimu ili Parizu, postoje ljudi koji žive, vole, pate i proživljavaju taj čudesni, beskrajni raspon osjećaja koji čine ljudsko biće. Naša je dužnost, osobito prema mladima, ponuditi modele koji su u skladu s ljudskom prirodom", zaključio je Daniele Mencarelli.