Mladi džeparoši uhićeni u centru Beča: Među njima i Hrvatica za kojom je raspisana međunarodna tjeralica

Policajci u civilu odmah su izašla na mjesto prijave serije krađa. I to upravo kada je troje tinejdžera “uznemiravala stariju ženu”, rekla je Steirer Austrijskoj radioteleviziji ORF.

Prema riječima glasnogovornice, osumnjičene džepokradice su privedene u policijsku postaju, međutim kod sebe nisu imali nikakve identifikacijske dokumente.

Svo troje mladih osumnjičenika, dvije mlade ženske osobe i dječak, policiji su rekli da imaju tek 11 godina. Međutim, to im policija nije povjerovala nego je pozvala medicinskog vještaka da procijeni starosnu dob uhićene “trojke”.

U slučaju jedne od osumnjičenih ženskih osoba, otkriveno je da je za njom pokrenuta i međunarodna istraga.

“Ovdje se je moglo s visokom vjerojatnošću utvrditi da se radi o 19-godišnjoj hrvatskoj državljanki”, rekla je glasnogovornica Bečke policije Steirer.

Liječničkim pregledom utvrđeno je da njena navodna saučesnica u krađi ima najmanje 15 godina. Ona tvrdi da je talijanska državljanka, piše Fenix Magazin.

Dječak je tvrdio da je 11-godišnji Talijan. Izjavio je da mu roditelji ili skrbnici nisu u Austriji, te da je u Beču već tri dana. Navodno ne govori talijanski.

Glasnogovornica je naglasila kako svi identiteti nisu definitivno utvrđeni.

Policija je dječaka predala bečkom Magistratu 11 u nadležni Ured za skrb djece i mladih.

Naime, pregledani video zapisi potvrdili su da je navedeni kriminalni “trio” počinio više krađa.

Osim toga, jedan od policajaca prepoznao je 11-godišnjaka, kao osumnjičenog sudionika u pokušaju krađe u jednoj od bečkih trgovina odjeće, koja se je dogodila istog dana.

Zanimljivo je da ukradene stvari nisu pronađene kod trojice uhićenih tinejdžera. Policija polazi od toga da su za nekoga džeparili.

Naime, organizacije kriminalaca širom Europe, pa tako i u Austriji, sve intenzivnije vrbuju i iskorištavaju djecu i mlade za obavljanje teških kaznenih djela. Računajući pritom na zakonske olakšice za maloljetnike, kao i čuvanje vlastite kože od kažnjavanja i zatvora.

Daljnja istraga je u tijeku.