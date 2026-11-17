Bjelovarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, 23-godišnjakom i 51-godišnjakom, zbog sumnje u više kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta. Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na više od 426 tisuća eura.

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske proveli su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom i 51-godišnjakom s područja Bjelovara.

Prema rezultatima istraživanja, postoji osnovana sumnja da su 23-godišnjak, kao direktor i odgovorna osoba trgovačkog društva sa sjedištem u Malom Lošinju, te 51-godišnjak, zaposlenik istog društva, zajedno počinili kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju.

Preuzeo meso vrijedno 4.100 eura, ali račun nikad nije platio

Sumnja se da je 23-godišnjak u lipnju 2024. godine za potrebe restorana u Bjelovaru preuzeo meso vrijedno oko 4.100 eura od zagrebačkog trgovačkog društva koje se bavi veleprodajom mesa, mesnih i ribljih proizvoda.

Međutim, preuzetu robu, prema sumnjama policije, nikada nije platio.

Gotovo 372.500 eura od poslovanja restorana navodno zadržao za sebe

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je i osnovana sumnja da je mladi direktor počinio tri kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Naime, tijekom 2024. godine novac ostvaren poslovanjem restorana u Bjelovaru, u iznosu od gotovo 372.500 eura, navodno nije uplatio na račun trgovačkog društva, nego ga je protupravno zadržao za sebe.

Policija ga sumnjiči i da je u siječnju iste godine s računa društva sebi isplatio pozajmicu od 20.100 eura koju nikada nije vratio.

Uz to, u kolovozu 2024. godine jednoj je zaposlenici, kako se sumnja, protupravno isplatio više od 30 tisuća eura.

Nepravilnosti i u poslovnim knjigama

Osim navedenih kaznenih djela, 23-godišnjak je osumnjičen i za povredu obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

Prema policijskim sumnjama, od početka 2024. do sredine 2025. godine nije osigurao potpuno, točno, pravodobno i uredno vođenje poslovnih knjiga trgovačkog društva.

Ukupna materijalna šteta nastala navedenim kaznenim djelima premašuje 426 tisuća eura.

O rezultatima kriminalističkog istraživanja obaviješteno je Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru.