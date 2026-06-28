Mladi Dalmatinac potpisao za poznati klub iz Omana: "Welcome to Al Shabab"

Mladi dalmatinski nogometaš Marko Musulin karijeru nastavlja u Omanu. Kako je objavio njegov novi klub, Al Shabab Club, Musulin je službeno predstavljen kao novo pojačanje momčadi.

Na službenoj grafici omanskog kluba stoji poruka dobrodošlice: "Welcome to Al Shabab", uz ime hrvatskog nogometaša i broj 23 na dresu.

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Ponikao u Jadranu Luka Ploče

Marko Musulin nogometne je korake napravio u NK Jadran Luka Ploče, klubu koji je iznjedrio brojne igrače s područja doline Neretve i juga Hrvatske. Rodom je iz Staševice kod Ploča.

Podsjetimo, Musulin je tijekom karijere igrao za NK Rogaška u Sloveniji, NK Croatia Zmijavci, NK GOŠK Gabela u Bosni i Hercegovini, FC Ferizaj na Kosovu te FC Tarxien Rainbows na Malti.