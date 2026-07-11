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Mladi Bosanac (29) novi je trener Dugopolja

Evo tko je on

Eldin Čengić novi je trener Dugopolja. Ovaj 29-godišnji stručnjak iz Bosne i Hercegovine posljednji angažman imao je u Sarajevu gdje je vodio juniorsku momčad.

"Vjerujemo kako će novo poglavlje predvođeno novim stručnim stožerom donijeti dodatnu energiju, kvalitetu i iskorak u ostvarenju klupskih ciljeva. Zajedničkim radom, profesionalnošću i predanošću nastavljamo graditi prepoznatljiv identitet te stvarati momčad koja će s ponosom predstavljati naš klub i naše mjesto", stoji u objavi dalmatinskog drugoligaša.

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