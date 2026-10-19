Mladi boksač Hrvoje Radoš briljirao na Europskom prvenstvu: Srušio Moldavca i izborio osminu finala!

Mladi boksač zadarskog Ares Diabolika, Hrvoje Radoš, ostvario je veliku pobjedu na Europskom prvenstvu U15 u turskom Trabzonu, svladavši predstavnika Moldavije Danila Tcacija odlukom sudaca 4:1.

Radoš je u šesnaestini finala, u svom prvom nastupu na Europskom prvenstvu, pokazao kvalitetu, sigurnost i borbenost te odličnim nastupom izborio plasman u osminu finala, među 16 najboljih europskih boksača u kategoriji do 63 kilograma.

Od samog početka mladi Zadranin pokazao je odlučnost, uspješno se nosio s protivnikom i tijekom sve tri runde ostavio odličan dojam. Njegov nastup na kraju je okrunjen zasluženom pobjedom odlukom sudaca 4:1.

Ova pobjeda predstavlja velik uspjeh za Hrvoja Radoša, njegov klub Ares Diabolik i zadarski boks, ali i potvrdu kvalitetnog i sustavnog rada s mladim sportašima.

Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da je Radoš aktualni prvak Hrvatske te dobitnik priznanja za najboljeg mladog boksača međunarodnog turnira Croatian Knights, na kojem je svladao trostrukog prvaka Češke i prošlogodišnjeg petoplasiranog boksača Europskog prvenstva.

Već u ponedjeljak, 19. listopada, Radosa očekuje novi veliki izazov – susret osmine finala protiv reprezentativca Armenije.

Pred mladim zadarskim boksačem nova je prilika za dokazivanje na najvećoj europskoj pozornici u njegovu uzrastu.