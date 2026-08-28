Mladi ambasadori Splita na Rivi: Učenice TUŠ-a bile na raspolaganju turistima

Turistička zajednica grada Splita, Turističko-ugostiteljska škola Split i Policijska uprava splitsko-dalmatinska i ove su godine udružile snage u projektu koji povezuje turizam, obrazovanje i sigurnost. Prepoznajući važnost ulaganja u mlade buduće turističke djelatnike, Turistička zajednica grada Splita financijski podržava projekt i njegovo provođenje tijekom turističke sezone. Učenice TUŠ-a bile su uz Mobilni preventivni centar policije na splitskoj Rivi, gdje su bile na raspolaganju domaćim i stranim turistima. Odgovarale su na pitanja, pružale korisne informacije o gradu te pomagale gostima da se što lakše snađu tijekom boravka u Splitu.

Velik dio pitanja turista nije vezan uz sigurnost, već uz servisne informacije – kako doći do trajektne luke ili zračne luke, koji autobus koristiti, gdje se nalazi određena znamenitost ili kako pronaći određenu uslugu. Upravo su u takvim situacijama učenice svojim znanjem, poznavanjem turističke ponude, stranim jezicima i komunikacijskim vještinama bile vrijedan izvor informacija za posjetitelje. Prisutnost policijskih službenika na Rivi pridonijela je većoj vidljivosti i dostupnosti policije. Policija je turistima pružala informacije vezane uz siguran boravak u Splitu, osiguravala pristup putem QR koda aplikaciji Safe in Dalmatia te preventivno djelovala u prevenciji kaznih dijela i prekršaja Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske ističu velik broj ostvarenih kontakata s turistima te pohvaljuju angažman učenica, njihovu motivaciju, interes, uljudnost i kvalitetu informacija koje su pružale.

Za učenice TUŠ-a projekt je predstavljao vrijedno iskustvo izvan učionice. U neposrednom kontaktu s gostima imale su priliku primijeniti znanja stečena tijekom školovanja, koristiti strane jezike te razvijati komunikacijske i prezentacijske vještine u stvarnim situacijama. Njihov angažman pokazao je koliko mladi mogu pridonijeti turističkom životu grada i njegovom predstavljanju kao otvorene, sigurne i gostoljubive destinacije. Jer turistički doživljaj ne čine samo znamenitosti, more, sunce i kulturna baština, već i ljudi koje gost susretne tijekom svog boravka – njihov osmijeh, ljubaznost i spremnost na pomoć. Projekt je još jedan primjer uspješne suradnje Turističke zajednice grada Splita, Turističko-ugostiteljske škole Split i Policijske uprave splitsko-dalmatinske, koja zajedničkim djelovanjem doprinosi stvaranju sigurnijeg, kvalitetnijeg i gostoljubivijeg turističkog okruženja.

Angažman policijskih službenika na Rivi nastavlja se do kraja rujna, čime se i tijekom završnog dijela turističke sezone nastavlja praksa veće vidljivosti i dostupnosti policije turistima i građanima grada Splita.