MLADENCI PRED BOLNICOM IZMAMILI OSMIJEHE PACIJENTIMA Iza fotografiranja krije se posebna priča

Jedan sasvim običan dan ispred zadarske bolnice nakratko je pretvoren u prizor pun radosti i emocija. Pacijente koji su čekali na preglede iznenadio je dolazak mladenaca, a fotografija zabilježena ispred ulaza u Polikliniku Opće bolnice Zadar ubrzo je privukla pozornost i na društvenim mrežama.

Iza odabira ove za vjenčano fotografiranje pomalo neuobičajene lokacije krije se i posebna ljubavna priča.

Kako je objavila stranica Kalelarga Zadar upravo je zadarska bolnica mjesto na kojem su se mladenci prvi put upoznali.

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Mladenci izmamili osmijehe pacijentima – najljepši prizor dana!

Običan dan i nervozno čekanje na preglede ispred Poliklinike Opće bolnice Zadar pacijentima je prekinuo nesvakidašnji prizor – prelijepa mladenka u elegantnoj vjenčanici i zgodni mladoženja pojavili su se ispred ulaza kako bi ovjekovječili jedan od najvažnijih dana u svom životu.

Njihova iskrena sreća, zaljubljeni pogledi i osmijesi na trenutak su razbili svakodnevnu bolničku atmosferu, često ispunjenu brigama i neizvjesnošću. Mnogi pacijenti zastali su kako bi ih promatrali.

Ispred bolničkog ulaza, gdje uglavnom vladaju briga, neizvjesnost i tmurne misli, odjednom je zavladala čista radost. Mladi par odlučio je napraviti svoje vjenčane fotografije upravo na ovom mjestu, a njihova zarazna sreća, osmijesi i pozitivna energija u trenutku su razbili svakodnevno sivilo i izmamili osmijehe na lica pacijenata koji su čekali na preglede.

Kako doznajemo, odabir ove neobične lokacije za fotografiranje nije bio slučajan – upravo su se u Općoj bolnici Zadar njih dvoje prvi put upoznali.

Mladencima želimo svu sreću, zdravlje i dug zajednički život ispunjen ljubavlju!"

Fotografija mladenaca ispred mjesta na kojem je započela njihova zajednička priča tako je postala mnogo više od uspomene na dan vjenčanja.

Barem nakratko unijeli su veselje ondje gdje su ljudima lijepa riječ, osmijeh i prizor koji budi nadu možda i najpotrebniji.