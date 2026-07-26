Mladen Grdović uputio poruku Maji Šuput: "Moja Majo, mislija sam da si lakša"

Mladen Grdović oglasio se na društvenim mrežama nakon nastupa na Ližnjanskoj noći te je posebnu poruku uputio Maji Šuput.

Zadarski pjevač prisjetio se Majina djetinjstva, njezinih roditelja i vremena kada je kao djevojčica sjedila kod njega u krilu. U objavi se našalio i na račun zajedničkog trenutka na pozornici.

Prisjetio se Majina djetinjstva

"Moja Majo, mislija sam da si lakša. Kad si imala pet godina, kod ćaće i matere u stanu tvom sidila si mi uvik na kolinima. Boris mi je dogovara nastupe, a tvoja dobra mater Danica... Uvik lipih kolača i kava", napisao je Grdović.

U nastavku objave poručio je kako je iza njega bio višesatni nastup, nakon čega je pozvao Maju Šuput da preuzme pozornicu. "Ja sam odradija dva i po sata Ližnjanske noći. Izvoli na binu", poručio je Mladen Grdović, uz emotikone smijeha, srca i molitve.