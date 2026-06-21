Mladen Grdović otputovao u Toronto bodriti naše nogometaše na SP-u

Mladen Grdović ponovno je uz Vatrene na velikom natjecanju. Dok čekamo njegove nove komentare na utakmice, koje rado dijeli na Facebooku, zadarski pjevač otputovao je u Toronto kako bi bodrio hrvatsku reprezentaciju u utakmici protiv Paname na Svjetskom prvenstvu.
Vjerni navijač Vatrenih
Grdović je poznat kao jedan od najvjernijih navijača, a kad god mu to obveze dopuste, Vatrene prati na najvećim natjecanjima. Njegova podrška s tribina nije izostala ni tijekom povijesnog srebra u Rusiji 2018., kao ni četiri godine poslije u Katru, gdje su izabranici Zlatka Dalića osvojili broncu. Sada je red došao na Kanadu, gdje je krenuo odmah nakon odrađenih nastupa.
Već godinama Grdović je jedno od zaštitnih lica navijačke atmosfere, a njegove se pjesme redovito pjevaju na okupljanjima uoči utakmica i tijekom proslava velikih pobjeda. Stoga njegovo novo putovanje na Svjetsko prvenstvo ne predstavlja iznenađenje za pratitelje hrvatskog nogometa.
Hrvatska reprezentacija iduću utakmicu igra u 1 sat u noći po hrvatskom vremenu s utorka na srijedu protiv Paname, piše Index.