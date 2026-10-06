Mladen Grdović na Poljudu otkrio: „Čuo sam se s našim igračima, ne mogu vam sve reći...“

Mladen Grdović stigao je na Poljud gdje će večeras s tribina bodriti hrvatsku reprezentaciju protiv Španjolske. Popularnog zadarskog pjevača zatekli smo na stadionu neposredno prije utakmice, a raspoloženje mu je, očekivano, bilo odlično.

„Izvanredan je osjećaj. Pozdravljam sve moje drage Bračane, cijelu Dalmaciju. Nadam se, optimist sam. Nadam se da ćemo dobro večeras odigrati utakmicu, pa i da ćemo pobijediti. Evo, ja sam takav“, kazao nam je Grdović.

Otkrio je i zanimljiv detalj – prije utakmice čuo se s nekolicinom hrvatskih reprezentativaca.

„Jesam. Ne mogu sve reći, ali s trojicom-četvoricom jesam“, otkrio je Grdović.

Na pitanje jesu li naši reprezentativci spremni za večerašnji veliki okršaj, nije dvojio.

„Je, je, naravno, naravno. Odmoreni su, dobro su se pripremili. Vidjet ćemo“, poručio je.

Grdović se osvrnuo i na teške poraze koje je Hrvatska doživjela uoči utakmice na Poljudu. Smatra da zbog njih ne treba dramatizirati te vjeruje da bi večeras hrvatska reprezentacija mogla pokazati sasvim drugo lice.

„Nekad moraš izgubiti, ništa nije u životu strašno. Izgubiti od Engleza i tako dalje... Nismo bili pripremljeni, a mislim da je večeras sasvim druga priča“, zaključio je Grdović.

Hoće li se njegov optimizam pokazati opravdanim, pokazat će utakmica, no jedno je sigurno – Grdović je na Poljud stigao uvjeren da Vatreni večeras mogu do velikog rezultata.