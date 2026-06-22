Mlade hrvatske rukometašice na pijesku traže povratak među svjetsku elitu: Jarun je nova prilika za iskorak

Iako su hrvatski rukometaši na pijesku godinama sinonim za svjetski vrh, ni hrvatske rukometašice nemaju razloga skrivati svoju bogatu povijest uspjeha. Naprotiv, hrvatska ženska reprezentacija već je osvajala najveće svjetske i europske pozornice.

Najveći uspjeh ostvarile su 2008. godine kada su u Španjolskoj osvojile naslov svjetskih prvakinja. Uz to, Hrvatska se može pohvaliti i s dva europska zlata iz 2007. i 2011. godine, dok su europskim medaljama dodale srebro 2004. te bronce 2006. i 2009. godine.

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Sada, pred domaćom publikom na zagrebačkom Jarunu, hrvatske reprezentativke žele napraviti novi korak prema povratku u sam vrh svjetskog rukometa na pijesku.

Smjena generacija i pogled prema budućnosti

Aktualna hrvatska reprezentacija nalazi se u procesu stvaranja nove generacije. Posljednjih godina obavljena je značajna smjena igračkog kadra, a današnja ekipa tek ulazi u razdoblje u kojem bi trebala dosegnuti svoj puni potencijal.

Mnoge reprezentativke još su vrlo mlade, a među njima ima i djevojaka koje nisu navršile ni 18 godina. Specifičnost rukometa na pijesku dodatno je izražena jer velik broj igračica tijekom godine nastupa u dvoranskom rukometu, dok ljetni dio sezone koriste za natjecanja na pijesku i održavanje forme. Dio njih istodobno studira i sport usklađuje s akademskim obvezama.

Izbornica Tihana Mikelić tako je pred početak prvenstva imala zahtjevan zadatak odabrati deset igračica koje će predstavljati Hrvatsku na domaćem Svjetskom prvenstvu.

Dobra prilika za prolazak skupine

Hrvatska će natjecanje otvoriti u skupini sa Španjolskom, Portorikom i Kukovim Otocima. Prema sustavu natjecanja, tri najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze u Glavnu rundu.

Objektivno gledano, hrvatska reprezentacija ima realne izglede za prolazak dalje, a ključna utakmica mogla bi biti ona protiv Španjolske, koja slovi za najjačeg protivnika u skupini.

Pobjeda protiv Španjolki bila bi od iznimne važnosti jer bi Hrvatskoj omogućila prijenos bodova u Glavnu rundu, gdje se križa sa skupinom u kojoj nastupaju braniteljice naslova Njemačka, Nizozemska, Urugvaj i Vijetnam.

U toj fazi natjecanja četiri najbolje reprezentacije izborit će plasman u četvrtfinale, što bi za ovu mladu hrvatsku selekciju predstavljalo značajan uspjeh i potvrdu da je na dobrom putu prema povratku među svjetsku elitu.

Cilj je plasman među osam najboljih

Na posljednjem Svjetskom prvenstvu, održanom prije dvije godine u Kini, Hrvatska je osvojila sedmo mjesto. Bio je to njihov prvi nastup na svjetskoj smotri nakon čak deset godina pauze, zbog čega je taj rezultat imao dodatnu težinu.

Ovoga puta, uz podršku domaće publike na Jarunu, hrvatske rukometašice žele napraviti korak više i izboriti mjesto među osam najboljih reprezentacija svijeta. Sve što bi uslijedilo nakon toga bilo bi dodatna nagrada za mladu momčad koja tek gradi svoju budućnost.

Hrvatski sastav za Svjetsko prvenstvo 2026.

Izbornica Tihana Mikelić za nastup na Svjetskom prvenstvu odabrala je sljedećih deset igračica:

Kristijana Lopac Škrinjar (kapetanica, vratarka)

Lena Dunđerović (vratarka)

Helena Furčić

Elena Križanac

Anja Vida Lukšić

Dora Štrk

Lara Miholić

Barbara Brdovčak

Lucia Lesac

Tara Hunjadi

Za sve one koji neće moći biti na Jarunu, utakmice hrvatske reprezentacije bit će dostupne u prijenosu na Arenasportu.