Mlade Barakude stigle na Zvončac: Split priredio emotivan doček svjetskim prvacima

Jadranaši su dočekali svoje zlatne momke, svjetske prvake. Dok se orilo "Mi smo prvaci", kroz špalir su prolazili mladi Jadranaši – Duje Burazin, Nardo Skejić i Mihael Mladineo, zajedno s izbornikom Hrvojem Koljaninom. Upalile su se baklje, zavijorila hrvatska trobojnica, a Zvončac je još jednom pokazao zašto slovi za jedno od najposebnijih mjesta hrvatskog vaterpola.

Okupila se prava jadranaška obitelj, baš onako kako i priliči velikom klubu koji se ponosi jedinstvenim vaterpolskim ambijentom na svom Zvončacu. Na svoje "mlade Barakude" bili su ponosni brojni bivši i sadašnji Jadranaši te klupski čelnici, među kojima su bili Mladen Drnasin, Ante Ramljak, Anđelo Šetka, Dejan Savičević, Mile Smodlaka, Albert Pavlović i mnogi drugi.

Na Zvončacu je večeras bilo mnogo emocija, sreće i ponosa, a uz ovakvu generaciju mladih vaterpolista budućnost hrvatskog vaterpola izgleda više nego svijetla.

Pobjeda u napetoj utakmici

Podsjetimo, hrvatska U-18 vaterpolska reprezentacija osvojila je naslov svjetskog prvaka nakon dramatičnog finala u portugalskom Rio Maioru. U raspucavanju peteraca svladali su reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 21:20, nakon što je susret u regularnom dijelu završio 14:14.

Ovim trijumfom mladi hrvatski vaterpolisti vratili su Hrvatsku na svjetski vrh nakon deset godina te još jednom potvrdili da Split i Hrvatska ostaju rasadnik vrhunskih vaterpolskih talenata. Večerašnji doček na Zvončacu bio je tek mali znak zahvalnosti za uspjeh koji će se još dugo pamtiti.