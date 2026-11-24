Na Županijskom sudu u Varaždinu danas je nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu, o kojem smo i ranije pisali, a na kojem je na poziv obrane svjedočio novinar Andrija Jarak, urednik i autor emisije "Dosje Jarak", čije su dvije epizode bile posvećene Mlađanu i njegovim zločinima, piše Jutarnji list.

Upravo je Mlađan inzistirao na dovođenju Jarka kao svjedoka. Naime, istraga protiv Mlađana zbog poticanja na otmice i ubojstva, koja je rezultirala novom optužnicom, pokrenuta je nakon što je o tome u Jarkovoj emisiji govorio Mlađanov kum i nekadašnji cimer u kaznionici Lepoglava.

Odvjetnik Srđana Mlađana, Borislav Planinc, kaže da je Andrija Jarak svjedočio "očekivano".

- Na konkretna pitanja koja mu vjerojatno nisu odgovarala, odgovarao je da se ne sjeća ili da ne zna.

Na pitanje želi li time reći da je Andrija Jarak lagao, odgovorio je da to ne može reći za cijelo svjedočenje, "ali je lagao kad je rekao da misli kako emisija nije doprinijela novoj optužnici".

I konkretizirao:

- Nisam očekivao da će demantirati kako je njegova emisija pridonijela ovoj optužnici i suđenju, a kako je to tvrdio u medijima, ali čak i to je učinio. Želim istaknuti, a što ste čuli, da emisije prvo idu na platformu Voyo, a na RTL-u se emitiraju s tri do četiri mjeseca kasnije. Međutim, ove su dvije epizode o Mlađanu, na RTL-u bile emitirane više od godinu i pol nakon prikazivanja na platformi, a taman u vrijeme početka suđenja, piše Jutarnji list.

Novinari su ga pitali želi li reći da je sve isplanirano, a Planinc je rekao "sami zaključite".

Zašto onda u tom dijelu nisu prigovorili iskazu Andrije Jarka?

- Zato jer je to bilo nepotrebno, nije on bio toliko važan svjedok da bi to utjecalo na meritum stvari.

Novo vještačenje Mlađana

Nad Srđanom Mlađanom iznova će biti provedeno psihologijsko-psihijatrijsko vještačenje jer, Vijeće smatra potrebnim, rekla je glasnogovornica tužiteljstva, utvrđivanje njegove ubrojivosti.

Tek nakon što se pribavi nalaz vještačenja bit će zakazana sljedeća rasprava, a kad bi to uopće moglo biti tužiteljica danas nije mogla reći. Na pitanje hoće li to biti prije nego bi Mlađan, zbog ranijih presuda, mogao izaći na slobodu, tužiteljica je odgovorila "nadam se". Podsjetimo, Srđan Mlađan bi, nakon 28 godina provedenih u zatvoru, na slobodu trebao izaći u proljeće sljedeće godine.

- Srđan Mlađan u Vrapču je vještačen 2002. godine, a sad se postavlja pitanje postoje li i danas, 19 godina kasnije, jednake duševne smetnje, je li došlo do razvoja kakve duševne bolesti ili je došlo do poboljšanja. Nalog je utvrditi postoje li trajne duševne smetnje.

Srđan Mlađan ne može odbiti ovo vještačenje.

Odvjetnik Planinc kaže da je odlukom o vještačenju "više iznenađen nego neiznenađen, ali mislim da je to dobra stvar, osobito jer je tako odlučilo samo sudsko Vijeće. Jer, pokaže li se da više nije opasan, ne znam što bi to bolje moglo ići u njegovu korist, a kontra jedinog, labavog, dokaza, izjava Željka Bijelića".

Današnjom su raspravom zaključene izjave svjedoka, iako obrana, rekao je odvjetnik Planinc, predlaže i nove, ali ne zna hoće li biti i prihvaćeni. Ako ne budu, na idućem će ročištu Srđan Mlađan iznositi svoju obranu.