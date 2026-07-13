Mlada splitska autorica izlaže večeras u Fotoklubu, izložba je o 'podstanarima'

Večeras, u 20 sati, u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvara se izložba “Podstanari” Danice Katunarić.

Izložba donosi zanimljiv fotografski ciklus posvećen kukcima, motivu koji se u svakodnevici najčešće veže uz nelagodu, odbojnost i potrebu da ga se ukloni iz prostora koji smatramo vlastitim. Danica Katunarić taj odnos okreće u drugom smjeru. Kukce ne promatra kao neželjene uljeze, nego kao tihe stanare malih, pažljivo postavljenih prizora. Polazište ciklusa vezano je uz jednostavan kućni prizor: kukce zatečene u lusteru, čija su tijela na prozirnoj površini, pod svjetlom, ostavljala neobične oblike i sjene. Iz tog zapažanja razvila se serija fotografija u kojoj mrtvi kukci, suho lišće, riblje kosti, vlati trave, hrana i drugi pronađeni materijali postaju dio minijaturnih scenografija. Ono što je sitno, odbačeno ili neugledno u njezinim radovima dobiva novu mjeru, prostor i značenje.

U ciklusu ''Podstanari'' autorica se oslanja na jednostavna sredstva, ali s jasnim osjećajem za kompoziciju, ritam i atmosferu. Makro pogled približava prizore koji izmiču običnom pogledu, a topli tonovi i igra sjena ublažavaju početnu nelagodu motiva. Važnu ulogu u razvoju ciklusa imali su i profesori Vicko Vidan i Mirko Pivčević koji su autoricu usmjeravali prema pročišćenijoj kompoziciji i pažljivijem odnosu prema motivu. Kustosica izložbe je Mirta Lučin.

Izložba je dio ranije pokrenute prakse unutar Fotokluba

Izložba je dio ranije pokrenute prakse unutar Fotokluba, da se svake godine jednom mladom autoru/ici osigura potpuna produkcija izložbe, a Umjetnički savjet udruge odlučio je u okviru ovogodišnjeg izložbenog programa to bude Danica Katunarić. – Ideja je nastala iz želje da Fotoklub na neki način 'pruži vjetar u leđa' i bude odskočna daska mladim autorima/icama i da im pruži priliku da izlažu svoj rad u jednom od posjećenijih izložbenih prostora u gradu. Galerija fotografije, pogotovo usred sezone, ima i nekoliko tisuća posjetitelja po izložbi jer smo u samom centru grada, ulaz je besplatan, a otvoreni smo od 8 ujutro do 9 navečer, kao i subotu jutro. S druge strane, medij fotografije je svima blizak pa je i ona i naša publika jako široka, istaknula je Ana Žanko, predsjednica Fotokluba Split.

Danica Katunarić rođena je 2000. godine u Splitu. Završila je Školu likovnih umjetnosti u Splitu, smjer umjetničke fotografije, a potom studij glume na Umjetničkoj akademiji u Splitu gdje je stekla zvanje magistrice glume. Sudjelovala je na nekoliko fotografskih izložbi u sklopu Splitske tiramole u organizaciji Fotokluba Split te na grupnoj izložbi „Goghovo uvo“. Za fotografije izložene na izložbi „A Sea of Diversity“ u Sveučilišnoj galeriji osvojila je drugo i treće mjesto. U svom radu povezuje fotografiju, izvedbu i interes za scenski oblikovane prizore, pri čemu posebnu pažnju posvećuje detalju, atmosferi i promjeni uobičajenog pogleda na svakodnevne motive. Izložba ostaje otvorena do 31. srpnja.

Izložba je dio Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026., koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova, a realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.