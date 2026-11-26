Prije nepuna dva tjedna, nakon nebrojenih susreta s ljudima tijekom godina, još sam se jednom uvjerila da postoje ljudi čiju energiju jednostavno morate osjetiti da biste razumjeli ono što vam drugi o njima govore. Baš kao što postoje i mjesta koja vas osvoje već pri prvom dolasku, a zbog ljudi koje ondje upoznate poželite im se iznova vraćati. I onda se dogodi život. Svakodnevne obveze, brojni događaji i užurbani ritam dana odvedu vas na neke druge strane, ali duboko u vama ostaje želja da se vratite tamo gdje ste se osjećali posebno, ponovno susretnete te ljude i osjetite onu istu energiju koja vas je osvojila pri prvom susretu.

I baš me taj osjećaj prati od susreta s trima mladim ženama koje su u splitskom kvartu Firule započele jednu lijepu životnu priču ili, bolje rečeno, ispisale nove stranice priče koja je svoj početak imala puno ranije.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli STUDIO CALLAJ PILATES (@studio.callaj.split)

No, krenimo redom…

Na adresi Šoltanska 12 smjestio se Studio Callaj Pilates, prostor u kojem su me dočekale Calla i Lea, a nešto kasnije pridružila nam se i Arijana. Uz razgovor i upoznavanje studija polako smo počele otkrivati priču koja stoji iza njegova nastanka. A kako je sve počelo? E, za to se moramo vratiti nekoliko godina unatrag, u Njemačku, gdje je Calla tada živjela i radila.

Calla je rođena u Njemačkoj, gdje je provela veći dio svojeg života i izgradila poslovnu karijeru u građevini. Po struci je građevinska inženjerka, a imala je i vlastiti posao. Iako je bila ostvarena u poslu, svakodnevica joj je bila prilično užurbana. Puno radnih sati, brojne obveze i stalna posvećenost poslu ostavljali su joj malo vremena za sebe. Kako nam je otkrila u razgovoru, upravo su joj putovanja bila svojevrstan bijeg od takvog načina života.

"Putovanja su bila vrijeme koje sam mogla posvetiti samo sebi"

- Puno sam radila i nekako sam uvijek imala osjećaj da još nešto moram napraviti. Čak i kada bih završila s poslom, mislima sam i dalje bila tamo. Putovanja su bila vrijeme koje sam mogla posvetiti samo sebi - prisjeća se Calla.

Često je putovala sama, obilazila različite destinacije, a među njima se posebno izdvojila Hrvatska. U Split je dolazila na odmor, uživala u moru, šetnjama i svemu onome što naš grad nudi, ne sluteći da će ga jednoga dana odabrati za život.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli STUDIO CALLAJ PILATES (@studio.callaj.split)

A upravo su ti njezini dolasci u Split zaslužni za poznanstvo s Leom. Kako nam je Calla ispričala, tijekom svojih boravaka u hotelu nadomak Splita više su se puta susretale, a Lea je vrlo brzo primijetila koliko je Calla naviknuta na ubrzan način života. Dok je ona i na odmoru razmišljala o poslu i obvezama, Lea joj je znala dobaciti:

- Ona bi došla na godišnji odmor, a glavom bi još uvijek bila na poslu. Stalno je nešto planirala i razmišljala o obvezama, a ja bih joj, onako po naški, znala reći: "Ajde, Calla, malo kalaj!" - kroz smijeh se prisjeća Lea.

I tako je nastala priča o imenu Callaj

Za one koji možda ne znaju, „kalaj“ je dalmatinski izraz kojim nekoga pozivamo da malo uspori, opusti se i ne žuri toliko.

- U početku nisam ni znala što znači ta riječ, ali mi je bilo simpatično kako zvuči uz moje ime. Kad mi je Lea objasnila značenje, shvatila sam da je to upravo ono što mi je u životu nedostajalo. Trebala sam naučiti malo usporiti i ne osjećati grižnju savjesti svaki put kada odvojim vrijeme za sebe - govori Calla.

Upravo joj se ta rečenica toliko svidjela da je odlučila kako će jednoga dana njezin studio nositi ime Callaj.

- Eto, na kraju je jedna sasvim obična dalmatinska uzrečica postala ime studija. Tko bi tada rekao da ćemo danas sjediti ovdje i pričati o tome - dobacuje Lea.

Moram priznati, teško je zamisliti bolji naziv za mjesto u kojem je jedna od glavnih ideja upravo odvojiti vrijeme za sebe i malo usporiti svakodnevni ritam. No, prije nego što je Split postao njezin novi dom, Calla je u Njemačkoj već otkrila nešto što će joj potpuno promijeniti profesionalni put – pilates.

Od građevine do pilatesa

Zanimljivo je da pilates u njezin život nije ušao s idejom o pokretanju vlastitog posla. U početku je to bila aktivnost kojoj se posvećivala u slobodno vrijeme, nakon dugih radnih dana. Bio joj je svojevrstan ispušni ventil, način da se makne od poslovnih obveza i napravi nešto dobro za sebe.

- U početku sam na pilates odlazila isključivo zbog sebe. Nakon cijelog dana provedenog na poslu odgovaralo mi je tih sat vremena u kojima nisam morala razmišljati ni o čemu drugom. Nisam tada ni pomišljala da bih se jednoga dana time mogla profesionalno baviti - prisjeća se naša sugovornica.

S vremenom joj se pilates sve više svidio, a kako je redovito trenirala, njezin napredak nije prošao nezapaženo. Instruktorica u studiju u kojem je vježbala prepoznala je njezin potencijal i potaknula je da razmisli o tome da se i sama okuša u ulozi instruktorice.

Calla je prihvatila izazov, krenula na edukacije i postupno se počela profesionalno baviti pilatesom. Danas iza sebe ima oko dvije godine instruktorskog iskustva, a Studio Callaj njezin je prvi vlastiti pilates studio. I tu dolazimo do jedne zanimljive igre riječi koja mi se posebno svidjela tijekom našeg razgovora: From Civil Engineer to Body Engineer - od građevinske inženjerke do inženjerke tijela.

- Zapravo, nisam se toliko udaljila od svoje struke koliko bi se na prvi pogled moglo činiti. I u građevini i u pilatesu važni su stabilnost, ravnoteža i dobri temelji. Samo što danas umjesto s građevinama radim s ljudskim tijelom - govori nam uz osmijeh.

Iako je godinama živjela u Njemačkoj, Split joj je tijekom brojnih dolazaka na odmor postajao sve draži. Ovdje je pronalazila mir koji joj je u dotadašnjem načinu života nedostajao.

Naravno, odluka o preseljenju nije bila jednostavna. Iza sebe je ostavljala obitelj, dotadašnji život i posao koji je godinama gradila. Dolazak u Split značio je krenuti ispočetka, i to u sasvim drugoj profesiji. Ipak, imala je nešto što joj je u takvim trenucima bilo posebno važno, prijateljicu Leu, koja joj je bila velika podrška i pomogla joj da se u novoj sredini osjeća kao kod kuće.

"U početku mi je bilo neobično kako ljudi ovdje mogu sjediti na kavi i po dva sata"

Danas, kada je pitamo kako joj se sviđa život u Splitu, odgovor je prilično jednostavan: uživa! Svidjeli su joj se naša hrana, život uz more, šetnje, kupanje, ali i ono što je mnogima od nas gotovo svakodnevni ritual, ispijanje kave.

Zanimalo nas je i je li uspjela prihvatiti našu dalmatinsku naviku da se uz kavu ne gleda na sat. Čini se da jest!

- U početku mi je bilo neobično kako ljudi ovdje mogu sjediti na kavi i po dva sata. A sada sam i ja takva! Sviđa mi se što ljudi u Splitu, bez obzira na sve obveze koje imaju, uvijek nekako pronađu vrijeme za kavu, druženje i razgovor. Mislim da sam se vrlo brzo naviknula na taj način života - kazuje nam Calla.

Nakon godina u kojima je posao često diktirao njezin raspored, danas uživa u mirnijim jutrima i vremenu koje može posvetiti sebi. A kada se prisjetimo one Leine rečenice "Ajde, Calla, malo kalaj", čini se da je upravo to i naučila.

A što vas očekuje u studiju Callaj?

Kada smo se vratile na temu pilatesa, Calla nam je objasnila kako je zamislila rad u svojem studiju. U središtu je klasični pilates, metoda koju je utemeljio Joseph Pilates, a čiji je cilj povezivanje tijela i uma kroz kontrolirane pokrete, pravilno disanje, koncentraciju i svjesnost o vlastitom tijelu.

U studiju se vježba na reformer spravama, a treninzi su namijenjeni punoljetnim osobama svih dobnih skupina. Pritom nije važno jeste li se ranije bavili pilatesom, koliko ste fizički spremni ili kako izgledate. Nema gornje dobne granice, a najvažnije je da svatko može krenuti vlastitim tempom i postupno napredovati.

- Ljudi mi često znaju reći da nisu dovoljno fleksibilni ili da nisu u dovoljno dobroj kondiciji za pilates. Pa upravo zato i trebaju doći. Nitko ne očekuje da ćete na prvom treningu sve znati i moći napraviti. Nije važno imate li 20, 40 ili 70 godina. Svatko ima svoje mogućnosti i svoj tempo napretka. Ne trebate se uspoređivati s osobom koja vježba pokraj vas. Važno je da napravite nešto dobro za sebe i da se nakon treninga osjećate bolje - ističe Calla.

Već na ulazu pažnju privlači i mali kutak s odjećom i dodacima za vježbanje

A moram vam priznati da me studio osvojio i svojim izgledom. Već na prvi pogled jasno je da su Calla i Lea željele nešto drukčije. Dok smo posljednjih godina navikli na prostore uređene u bijelim, bež i neutralnim tonovima, ovdje vas dočekuje sasvim drugačija kombinacija boja. Zidovi u nježnim ružičastim i bogatim burgundy nijansama daju prostoru poseban karakter i toplinu. Nije to onaj uobičajeni minimalizam kakav danas viđamo na svakom koraku, nego prostor s vlastitim identitetom, u kojem boje imaju važnu ulogu. Naravno, ako volite takve kombinacije, teško da će vas ostaviti ravnodušnima!

U studiju je smješteno nekoliko reformer sprava na kojima se održavaju treninzi, a cijeli prostor odiše jednom posebnom atmosferom. Već na ulazu pažnju privlači i mali kutak s odjećom i dodacima za vježbanje. Ondje su izložene majice sa zanimljivim natpisima, tajice, sportska odjeća i torbe pa će ljubiteljice pilatesa, osim treninga, pronaći i poneki zanimljiv komad za svoju garderobu.

Posebno mi se svidjela njihova poruka da se na trening ne dolazi zbog tuđih očekivanja ili želje da se uklopimo u određene standarde izgleda. Svako tijelo ima svoje mogućnosti, a cilj je naučiti ga bolje razumjeti, pravilno se kretati i osjećati se dobro.

Njihov slogan "Come as you are", odnosno "Dođi takav kakav jesi", zapravo najbolje opisuje ono što žele poručiti budućim polaznicima.

A ono što su nam posebno željele poručiti jest da su vrata studija otvorena svima, pa i onima koji možda još nisu sigurni je li pilates za njih. Slobodno mogu doći, razgledati prostor, upoznati se s načinom rada i dobiti sve potrebne informacije. Calla, Lea i Arijana tu su da ih provedu kroz cijeli proces i pomognu im da se od prvog dolaska osjećaju ugodno. Pritom posebno naglašavaju da pilates nije rezerviran samo za žene, dobrodošli su i muškarci! Njihova je želja stvoriti mjesto na kojem se svatko osjeća prihvaćeno, bez obzira na dob, iskustvo ili fizičku spremnost. Jer Callaj za njih nije samo mjesto na kojem ćete odraditi trening, nego i zajednica u kojoj je svako tijelo dobrodošlo.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli STUDIO CALLAJ PILATES (@studio.callaj.split)

U radu studija, uz Callu, sudjeluje i instruktorica Arijana, koja treninge vodi na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, dok Calla svoje sate vodi na engleskom. Zanimljivo je i da Calla uči hrvatski, što je još jedan pokazatelj njezine želje da se što bolje uklopi u sredinu koju je odabrala za svoj novi dom.

Za neke je idealan termin u šest ujutro!

Ono što će se posebno svidjeti onima koji vole odraditi trening prije svih dnevnih obveza jest činjenica da u Callaju postoje i jutarnji termini već od šest sati.

- Imamo jutarnje termine već od šest sati jer znamo da mnogim ženama odgovara odraditi trening prije odlaska na posao. Kasnije tijekom dana često se nagomilaju obveze pa je jutro za mnoge idealno vrijeme da se posvete sebi i naprave nešto dobro za svoje tijelo prije nego što krenu u ostatak dana - ističe Calla.

Upis na treninge i rezervacija termina odvijaju se putem aplikacije, što polaznicima omogućuje da jednostavno prate raspored i odaberu vrijeme koje im odgovara. Studio raspolaže s nekoliko reformer sprava, a termini se organiziraju tako da polaznici mogu planirati svoje dolaske.

I na kraju, opet ona ista priča o usporavanju…

Dok smo razgovarale, mislima sam se ponovno vratila na početak cijele ove priče, na onu simpatičnu Leinu rečenicu koja je, sasvim spontano, postala ime studija. I ruku na srce, moramo biti iskreni i reći: bravo, Calla! Jer kada se malo osvrnemo oko sebe, koliko zapravo poznajemo ljudi koji bi bili spremni izaći iz svoje zone komfora, ostaviti iza sebe sve što su godinama gradili, preseliti se u drugi grad, a kamoli drugu državu i krenuti ispočetka? I to u sredinu u kojoj ne poznaju jezik, bez sigurnosti koju su dotad imali i s neizvjesnošću što ih čeka.

Jer ponekad je potrebno malo usporiti, poslušati sebe i napraviti nešto za što možda dugo nismo imali hrabrosti.

I zato, ako se nađete u Šoltanskoj ulici, možda je pravo vrijeme da zavirite u Callaj. Ne morate biti u formi, ne morate imati iskustva s pilatesom, a ne morate ni znati što vas točno čeka na reformeru.

Dovoljno je doći takav kakav jeste.

A onda, kako bi Lea rekla "malo kalajte"!

Studio Callaj Pilates nalazi se na adresi Šoltanska 12 u Splitu, a u svojoj ponudi ima Reformer, Mat i Classic Pilates treninge, prilagođene različitim razinama iskustva i fizičke spremnosti (Level 0, Level 1 i Level 2). Osim treninga, u planu su i dodatni sadržaji vezani uz wellbeing, prehranu i posebne retreat programe. Termini se rezerviraju putem aplikacije, preko koje se zainteresirani mogu prijaviti i za besplatan probni trening (Free Trial Class). Više informacija o studiju, rasporedu i novostima možete pronaći na Instagram profilu @studio.callaj.split

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