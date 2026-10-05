Mlada Hrvatica balansira između CMC festivala i američkih filmskih setova: „Ništa ne želim forsirati“

Nakon debitantskog nastupa na CMC festivalu, koji joj je donio veliku pažnju, i pjesme „Bježiš od mene“, koja svakodnevno bilježi sve veći broj pregleda na YouTubeu, Emma je nastavila širiti svoje glazbene horizonte, ali i otvarati vrata prema filmskom svijetu, kako na domaćem tako i na stranom tržištu.

Njezina priča posljednjih se mjeseci sve više veže uz Ameriku, gdje je ostvarila kontakte s filmskim ekipama, dobila nove glumačke prilike i pojavila se na crvenom tepihu 41. dodjele Imagen nagrada na Beverly Hillsu. Mladoj glumici i pjevačici prilike se, čini se, pojavljuju jedna za drugom, no ona ne skriva kako bi karijeru najprije voljela graditi na domaćem terenu, a tek potom napraviti iskorak na svjetsku scenu.

Uz glumu, Emma nastavlja raditi i na novim glazbenim projektima, a upravo joj je spoj glazbe i filma jedan od najzanimljivijih smjerova za budućnost. O tome kako izgleda graditi karijeru između Hrvatske i Amerike, što joj donose novi filmski projekti, koliko je daleko spremna otići u ostvarivanju svojih ambicija i što priprema na glazbenom planu razgovarali smo s mladom umjetnicom koja tek ispisuje početak svoje priče.

Tvoja debitantska pjesma „Bježiš od mene“ miks je popa i rocka, a do kraja godine pripremaš barem jednu novu. Možeš li otkriti što spremaš – ostaješ li u sličnom zvuku ili slijedi zaokret?

Za sada bih voljela ostati u pop-rock smjeru jer mi taj žanr stvarno odgovara, zabavlja me i osjećam da mi dobro leži. Ne bih još previše otkrivala o novoj pjesmi, ali mogu reći da bih ovoga puta voljela da bude nešto življa, vedrija i energičnija. Naravno, uvijek sam otvorena za nove ideje i volim eksperimentirati, tako da se nikad ne zna gdje će me inspiracija odvesti. Ali zasad ostajemo u pop-rocku, samo možda u malo drugačijem izdanju. Ostalo ćemo ostaviti kao iznenađenje.

Spot za „Bježiš od mene“ bio je atraktivan, ali bez golotinje i provokativnih scena. Zašto si se odlučila za takav pristup, suprotno od trenda koji danas često viđamo?

Nema tu nekog posebnog razloga niti se smatram konzervativnom, jednostavno to nije moj način izražavanja. Volim da moji spotovi budu lijepi, zanimljivi i atraktivni, ali na neki moj način. Mislim da se puno toga može prenijeti kroz emociju, pogled, priču, lokaciju i cijelu atmosferu spota. Volim se prikazati onako kako se i privatno osjećam – ženstveno, slatko i lijepo, ali bez forsiranja nečega što jednostavno nisam ja. Naravno, ne znači da jednog dana neću snimiti nešto odvažnije ako pjesma i priča to budu tražile, ali uvijek mi je najvažnije da se u tome prepoznajem i da je autentično meni.

Bi li pristala na trenutačnu slavu kada bi zauzvrat morala promijeniti svoj glazbeni izričaj, stil i vrijednosti?

Ne bih pristala. Slava mi sama po sebi nikada nije bila cilj, pogotovo ako bih zbog nje morala postati nešto što nisam ili raditi glazbu u kojoj se ne pronalazim. Puno mi je važnije izgraditi karijeru u kojoj mogu biti svoja, raditi ono što volim i jednog dana od toga živjeti. Slava može doći i proći, a ako iza nje ne postoji nešto u čemu stvarno uživaš, meni osobno nema preveliku vrijednost. Želim kroz svoje pjesme, spotove i glumu prenositi svoju energiju i pokazati ljudima tko sam. Ako uz to dođu prepoznatljivost i uspjeh, bit će mi drago, ali ne po cijenu toga da izgubim sebe. Zapravo me ponekad i pomalo plaši koliko je ovaj svijet javan...

Osim glazbe, gradiš i glumačku karijeru. Što nam možeš otkriti o svojoj ulozi u filmu „Citizen Vigilante“ i kako je došlo do suradnje?

Do suradnje je došlo preko redatelja Vjekoslava Katušina, s kojim sam ranije radila. Preko njega sam došla do redatelja Uwea Bolla, kojem se svidjela moja gluma i pružio mi je priliku da budem dio filma, na čemu sam mu jako zahvalna. Posebno mi je značilo što sam svoju scenu imala upravo s holivudskom zvijezdom Armiejem Hammerom. Moja uloga nije velika, ali je zanimljiva i važna za tu konkretnu scenu. Glumim djevojku koja s prijateljicom dolazi u bar, gdje im dvojica muškaraca pokušavaju nešto ubaciti u piće. Armiejev lik to primijeti, zamijeni pića i na taj nas način spasi. Jako mi je drago zbog cijele ekipe što se isječci iz filma dijele na društvenim mrežama, jer mu to dodatno povećava popularnost.

Na ljeto si se pojavila na 41. dodjeli Imagen nagrada na Beverly Hillsu. Kako je izgledao takav holivudski događaj iza kulisa?

Bilo je to stvarno jako lijepo iskustvo. Upoznala sam puno zanimljivih ljudi, a imala sam priliku uživo vidjeti i glumačku legendu Andyja Garciju. Najviše me iznenadilo koliko su svi zapravo opušteni i pristupačni. Na kraju sam i sama dala kratki intervju te se predstavila kao pjevačica i glumica iz Hrvatske, tako da mi je cijela večer ostala u jako lijepom sjećanju.

U studenome glumiš u trećem nastavku filma „Wrongful Death“ svjetski poznatog redatelja Vjekoslava Katušina. Što možeš otkriti o svojoj ulozi i kako je započela vaša suradnja?

Imat ću jako zanimljivu ulogu, ali zasad ne bih previše otkrivala jer još nisam dobila finalni scenarij. Neka to još malo ostane tajna. Vjekoslava sam upoznala na jednom snimanju u Osijeku, gdje smo se jako lijepo povezali i sprijateljili. Od tada smo ostali u odličnim odnosima i nastavili surađivati. Vjeko mi je jako drag i zabavan, a s njim je uvijek lijepo raditi, tako da se stvarno veselim novom snimanju i ponovnoj suradnji.

Planiraš li uskoro ponovno u SAD? Kako dogovaraš nove projekte i imaš li agenta tamo?

Svakako planiram ponovno putovanje u SAD. Trebala sam već snimati film „Death Prayer“ u Miamiju, no snimanje je odgođeno pa čekamo novi termin. Posebno me veseli što bih za film trebala otpjevati i naslovnu pjesmu. Trenutačno nemam agenta u Americi, nego sve dogovaram preko kontakata koje sam ostvarila kroz dosadašnje projekte, a preko njih se prirodno otvaraju i nova poznanstva i prilike. Za sada mi taj način jako odgovara i veselim se vidjeti koje će mi nove uloge i projekti donijeti budućnost.

Sve više privlačiš pažnju medija i publike. Kakve su reakcije zasad i koliko ti je važno mišljenje drugih?

Jako me veseli čuti i vidjeti da privlačim sve više pažnje jer mi je, naravno, cilj da ljudi čuju moju glazbu i prepoznaju ono što radim. Zasad su reakcije isključivo pozitivne. S druge strane, svjesna sam da se ono što radim ne može svima svidjeti i negativan komentar me neće poljuljati niti promijeniti moj smjer. Najvažnije mi je da sam zadovoljna onime što stvaram i da ostanem vjerna sebi. Ako ljudi uz to prepoznaju moju energiju i ono što želim prenijeti, onda sam još sretnija.