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Mlada dama iz Srbije osumnjičena za krađu u Kninu

Ima tek 23 godine
krada-ilustracija

Policijski službenici Policijske postaje Knin dovršili su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjom državljankom Srbije zbog sumnje da je počinila kazneno djelo krađe.

Kako je izvijestila policija, sumnja se da je 7. listopada u Kninu iz jedne trgovine ukrala više komada dekorativne kozmetike, čime je trgovinu oštetila za oko 130 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 23-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. 

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