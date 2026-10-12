Mlada dama iz Srbije osumnjičena za krađu u Kninu

Policijski službenici Policijske postaje Knin dovršili su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjom državljankom Srbije zbog sumnje da je počinila kazneno djelo krađe.
Kako je izvijestila policija, sumnja se da je 7. listopada u Kninu iz jedne trgovine ukrala više komada dekorativne kozmetike, čime je trgovinu oštetila za oko 130 eura.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 23-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
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