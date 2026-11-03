Mlada dalmatinska chefica pred velikim izazovom: Laura Škarica predstavljat će Srednju Dalmaciju na prestižnom natjecanju na Malti

Mlada chefica Laura Škarica predstavljat će Splitsko-dalmatinsku županiju na međunarodnom gastronomskom natjecanju European Young Chef Award 2026, koje će se od 29. studenoga do 2. prosinca održati na malteškom otoku Gozo. Pred međunarodnim stručnim žirijem predstavit će bogatstvo dalmatinske gastronomske tradicije, lokalne namirnice i prepoznatljive okuse našega kraja. Natjecanje okuplja mlade kuhare iz europskih gastronomskih regija, a cilj mu nije samo pokazati kulinarsko umijeće, već i potaknuti novu generaciju kuhara na očuvanje tradicije kroz suvremene gastronomske pristupe.

Laura Škarica na Malti će pripremiti autorsko jelo kojim će predstaviti vlastitu interpretaciju gastronomske baštine Srednje Dalmacije, spajajući lokalne namirnice, tradicionalne okuse i kreativne kulinarske tehnike.

Uoči natjecanja održan susret u Turističkoj zajednici

Uoči odlaska na međunarodno natjecanje, mladu cheficu primila je direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović. Susretu su prisustvovali i Laurina mentorica Dušanka Pandža, vlasnik restorana Rogač Ante Vrljić, u kojem mlada kuharica radi, te Tomislav Škarica, potpredsjednik Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije. Razgovaralo se o pripremama za natjecanje, važnosti međunarodnog predstavljanja dalmatinske kuhinje te ulozi mladih gastronomskih profesionalaca u očuvanju i daljnjem razvoju kulinarske tradicije.

Velika prilika uoči 2027. godine

Natjecanje European Young Chef Award organizira Međunarodni institut za gastronomiju, kulturu, umjetnost i turizam (IGCAT), a ovogodišnje izdanje održava se u sklopu programa Goza, koji nosi titulu Europske regije gastronomije 2026. godine. Nastup Laure Škarice ima dodatnu važnost za Splitsko-dalmatinsku županiju, koja će 2027. godine ponijeti titulu Europske regije gastronomije. Riječ je o priznanju koje ističe bogatstvo lokalne gastronomske ponude, kulturnu baštinu te povezanost gastronomije s poljoprivredom, obrazovanjem i turizmom. Titula ujedno otvara nove mogućnosti međunarodne promocije Srednje Dalmacije kao destinacije autentičnih okusa i bogate kulinarske tradicije.

Sudjelovanje na ovom natjecanju za mladu cheficu predstavlja priliku da svoje znanje i kreativnost pokaže na međunarodnoj pozornici, ali i da predstavi gastronomski identitet kraja iz kojeg dolazi. U vremenu kada se gastronomija sve više povezuje s identitetom turističkih destinacija, upravo mladi kuhari imaju važnu ulogu u povezivanju tradicionalnih recepata i suvremenih kulinarskih trendova. Laura Škarica tako na Maltu ne odlazi samo kao mlada kuharica željna dokazivanja, već i kao predstavnica dalmatinske gastronomske baštine, čiji će okusi početkom prosinca dobiti priliku osvojiti međunarodni stručni žiri.