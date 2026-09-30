Mjesto u centru Zagreba gdje pokloni postaju uspomene

Početak listopada u Zagrebu uvijek ima neku posebnu energiju. Grad se ponovno puni studentima, počinju predavanja, planiraju se novi projekti i otvaraju neka sasvim nova životna poglavlja. A upravo su takvi trenuci često oni kojih se godinama poslije najradije sjećamo.

Zato možda i nije neobično što se posljednjih godina sve češće traže pokloni koji nisu samo lijepi u trenutku darivanja, nego imaju priliku ostati uspomena na puno dulje vrijeme.

Jedna takva adresa nalazi se u samom centru Zagreba.

U Jurišićevoj 17 smjestila se maloprodajna poslovnica Hrvatske kovnice novca, mjesto na kojem se zlatnici, srebrnjaci i medalje koje smo navikli gledati na fotografijama mogu razgledati izbliza, usporediti i odabrati uživo.

Kada čestitka jednostavno nije dovoljna

Prvi dan fakulteta, završena diploma, položen važan ispit ili početak prvog ozbiljnog posla možda ne zvuče kao klasične prigode za darivanje. No upravo su to mali veliki trenuci zbog kojih roditelji, bake i djedovi često požele pokloniti nešto što neće završiti zaboravljeno u ladici nakon nekoliko mjeseci.

Među izdanjima Hrvatske kovnice novca nalaze se i srebrne medalje te kovanice koje se mogu povezati upravo s takvim životnim prekretnicama, od motiva Profesora Baltazara do izdanja posvećenih hrvatskim umjetnicima, znanstvenicima, sportašima i važnim trenucima naše kulturne povijesti. U ponudi se nalaze i proizvodi namijenjeni darivanju povodom diplome ili uspjeha u školi.

Posebnu vrijednost nekim medaljama daje i mogućnost gravure. Ime, datum ili kratka osobna posveta pretvaraju predmet od plemenitog metala u vrlo osobnu uspomenu, onu koju možda jednoga dana netko ponovno izvadi iz kutije i odmah se sjeti osobe od koje ju je dobio.

Nije sve rezervirano za kolekcionare

Za mnoge je prvi susret sa zlatnicima, srebrnjacima ili investicijskim zlatom pomalo nepoznat teren. Koliko zapravo vrijedi jedna unca srebra? Koja je razlika između zlatnika i medalje? Što znači ograničena naklada i zašto su neki motivi posebno zanimljivi kolekcionarima?

Upravo je zato fizička poslovnica zanimljiva i onima koji se s ovim svijetom susreću prvi put.

Za razliku od kupnje preko ekrana, ovdje se mogu vidjeti detalji reljefa, površina i obrada koje fotografija često ne može u potpunosti prenijeti. Uz to, moguće je raspitati se o različitim izdanjima i odabrati ono koje najbolje odgovara prigodi ili budžetu.

A za one koji tek istražuju investicijsko zlato , ovo može biti i dobar prvi susret s temom koja na prvi pogled zvuči znatno kompliciranije nego što mora biti. Hrvatska kovnica novca proizvodi prigodni zlatni kovani novac koji se, kada ispunjava propisane uvjete, svrstava u kategoriju investicijskog zlata.

Hrvatski motivi koje poznajemo u nešto drukčijem izdanju

Možda je upravo to najzanimljiviji dio posjeta poslovnici.

Na maloj površini kovanice ili medalje mogu se pronaći priče koje već poznajemo : hrvatski gradovi, znamenite osobe, tradicija, književnost, sport, znanost ili motivi koji su obilježili odrastanje različitih generacija.

Professor Balthazar tako nekoga može vratiti u djetinjstvo, Zagorka podsjetiti na Zagreb iz neke druge epohe, dok će netko drugi prvo posegnuti za motivom koji ga veže uz određeni grad, osobu ili obiteljski trenutak. U aktualnoj ponudi Hrvatske kovnice nalaze se, među ostalim, srebrne medalje s Profesorom Baltazarom te brojna druga zlatna i srebrna izdanja .

I upravo tu ovakvi predmeti prestaju biti samo „numizmatika”.

Mogu postati uspomena na diplomu . Poklon roditelja djetetu koje je krenulo na fakultet. Dar za rođendan. Obiteljska uspomena koja se čuva godinama. Ili jednostavno prvi predmet od zlata ili srebra koji je netko odlučio kupiti za sebe.

Adresa koju vrijedi zapamtiti

Poslovnica Hrvatske kovnice novca nalazi se na adresi Jurišićeva 17 , nekoliko minuta hoda od glavnog zagrebačkog trga.

Otvorena je od ponedjeljka do petka od 8,30 do 15,30 sati, a u njoj se mogu razgledati i kupiti dostupna numizmatička izdanja i medalje Hrvatske kovnice novca.

Pa ako se ove jeseni nađete u centru Zagreba i tražite poklon za nečiji novi početak, ili ste jednostavno znatiželjni vidjeti kako izgledaju hrvatski zlatnici, srebrnjaci i medalje kada ih ne gledate kroz ekran, Jurišićeva 17 jedna je od adresa koju vrijedi imati na radaru.