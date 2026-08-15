Mještanin opisao noć užasa kod Omiša: "Kao da ste u paklu. Vatrogasci su ostali bez vode!"

Mještanin Čeline kod Omiša, Karlo, proveo je noć braneći svoju kuću od vatrene stihije koja je poharala mjesto. U požaru je u potpunosti izgorjela jedna kuća, a stanovnici su u jednom trenutku ostali bez vode pa su vatru pokušavali gasiti lopatama. Djeca su evakuirana u Omiš, a na pogođeno područje pristiže pomoć iz cijele Hrvatske.

"Kao da ste u paklu"

"To se ne može opisati riječima. Bili smo okruženi dimom i vatrom. Vodu smo koristili koliko smo mogli, ali naš vodovod ovisi o struji. Kad je nestalo struje, nestalo je i vode. I vatrogasci su ostali bez vode, a mi smo nastavili s lopatama. Nekim čudom uspjeli smo spasiti dio kuća", ispričao je Karlo za N1. Rekao je kako su u selu uglavnom izgorjele ruševine. "Ovdje je izgorjela i kuća, to je najgora slika požara. Smrtni slučaj ne želim ni spominjati, užas".

"Vatra je stigla za 45 minuta"

Karlo kaže da nije očekivao tako brzo širenje požara. "Gledali smo kako se svjetlost približava. Vatra je do našeg sela stigla za 45 minuta. Polijevali smo kuće vodom i to nas je spasilo. Noć je bila beskrajna, nismo mogli ni spavati ni jesti", opisao je. Djecu su, kaže, prebacili na sigurno u Omiš, dok su muškarci ostali braniti imovinu. "Moja majka je ostala, ne boji se ničega, i ona je zalijevala kuću. Susjedu je automobil izgorio u natkrivenoj garaži". Priznaje da ga nije bilo strah, ali da je bio svjestan opasnosti.

Pomoć stiže iz cijele Hrvatske

U međuvremenu na požarište pristižu volonteri iz cijele Hrvatske. Među njima je i Mario iz Petrinje, koji je s ocem i sinom dovezao donaciju. "Spavao sam kad me supruga nazvala i pitala hoću li voziti donaciju. Pristao sam, a nisam ni znao zašto. Za par sati smo se okupili, ljudi su se javljali, nisam znao ni kamo idem. Došao sam s ocem i sinom", rekao je.