Mještanima Okruga predstavit će dinamiku velikog vodno-komunalnog projekta

Mještani Okruga pozvani su na javnu prezentaciju dinamike provedbe vodno-komunalnih projekata na području općine, koja će se održati u petak, 2. listopada 2026. godine u 11 sati, u kripti župne crkve Uzvišenja svetog Križa u Okrugu Gornjem.

Cilj susreta je građanima predstaviti trenutačno stanje projekta, planiranu dinamiku radova te probleme i izazove koji se pojavljuju tijekom njihove provedbe.

Posebna pozornost bit će posvećena razlozima zbog kojih se rokovi pojedinih radova mogu mijenjati. Kako navode organizatori, na dinamiku utječu okolnosti na terenu, tehnički uvjeti, koordinacija većeg broja sudionika, prometna i infrastrukturna ograničenja te druge nepredviđene situacije.

Građanima će biti predstavljen trenutačni status radova, aktivnosti koje su u tijeku, sljedeće faze projekta te očekivanja i planovi za nastavak radova. Bit će pojašnjeno i na koji se način rješavaju problemi koji se pojavljuju na terenu te kako oni utječu na rokove.

Građani će moći izravno postavljati pitanja

Nakon uvodnog dijela prezentacije zainteresirani mještani imat će priliku postaviti pitanja, iznijeti svoja zapažanja i dobiti odgovore predstavnika Vodovoda i kanalizacije Split, izvođača radova i stručnog nadzora.

Radovi se izvode u sklopu druge faze projekta aglomeracije Kaštela-Trogir. Ukupna vrijednost projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir iznosi 244,8 milijuna eura bez PDV-a, a 70 posto projekta sufinancira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Organizatori ističu kako žele da prezentacija bude prilika za otvorenu komunikaciju s građanima, bolje razumijevanje složenosti projekta te pravodobno informiranje o okolnostima koje utječu na njegovu provedbu.

Javna prezentacija održat će se u petak, 2. listopada, u 11 sati u kripti župne crkve Uzvišenja svetog Križa u Okrugu Gornjem, na adresi Put Mavarčice 1E.