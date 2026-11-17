Što građani očekuju od svoje općine i koliko lokalna vlast može odgovoriti na njihove svakodnevne potrebe? Odgovore donosi izvješće o javnom savjetovanju o prijedlogu proračuna Općine Marina za 2027. godinu, koje pokazuje da su u središtu zanimanja stanovnika ponajprije infrastrukturni i komunalni problemi. Od vodoopskrbe i lokalnih cesta do uređenja plaža, rasvjete i javnih površina, mještani su iznijeli niz zahtjeva za poboljšanje životnih uvjeta u svojim naseljima.

U postupku savjetovanja sudjelovao je 31 pripadnik zainteresirane javnosti, a ukupno je zaprimljeno 30 mišljenja i prijedloga. Dio zahtjeva Općina je prihvatila i uključila u prijedlog proračuna, dok su drugi odbijeni ili odgođeni zbog nedostatka financijskih sredstava, neriješenih imovinskopravnih odnosa ili potrebe za dodatnom dokumentacijom. Posebno su zanimljivi podaci o planiranom povećanju prihoda od komunalne naknade, koji bi mogli imati značajne posljedice za općinske financije.

Ljubljeva dobiva novac za dokumentaciju, ali ne i za obnovu plaže

Među zahtjevima stanovnika ističu se oni povezani s uređenjem obale u Ljubljevi, gdje su mještani upozorili na potrebu poboljšanja stanja plaže i pristupa moru. Tražili su pripremu dokumentacije i realizaciju zahvata koji bi dugoročno unaprijedili izgled i funkcionalnost obalnog prostora. Općina je zahtjev djelomično prihvatila te za 2027. godinu predvidjela 10.000 eura za izradu projektne dokumentacije.

Riječ je o prvom koraku prema mogućem budućem uređenju, ali ne i o novcu kojim bi se financirala sama obnova plaže. Za izvođenje radova bit će potrebno osigurati dodatna sredstva te provesti odgovarajuće administrativne postupke. Stanovnici Ljubljeve stoga će na konkretne građevinske zahvate još morati pričekati, iako je njihov prijedlog barem djelomično uključen u općinske planove.

Za vodovod 50 tisuća eura, za društveni dom 100 tisuća

Među prihvaćenim stavkama nalazi se 50.000 eura za sekundarnu vodovodnu mrežu u zagorskom dijelu općine, što je posebno važno za naselja koja godinama upozoravaju na probleme s vodoopskrbom. Za društveni dom u Blizni Donjoj planirano je 100.000 eura, a među ostalim ulaganjima ističe se i 58.000 eura za kamere na državnoj cesti D8. Predviđena su i sredstva za manje komunalne zahvate, sportske sadržaje i javne prostore.

U prijedlogu proračuna nalazi se i 46.560 eura za pokriće gubitka komunalne tvrtke, što predstavlja dodatnu obvezu za općinske financije. Iako su pojedini zahtjevi prihvaćeni, izvješće pokazuje da će se dio infrastrukturnih problema rješavati postupno, ovisno o raspoloživom novcu i pripremljenosti projekata. To se posebno odnosi na veće zahvate u vodovodnoj i cestovnoj infrastrukturi, za koje je potrebno osigurati znatno više sredstava.

Dio stanovnika i dalje će čekati rješenje problema s vodom

Među zahtjevima koji nisu prihvaćeni za provedbu tijekom 2027. godine ističu se rekonstrukcija i proširenje vodovodne mreže na području Najeva, kao i pojedini zahvati u Gustirni. U obrazloženjima se navodi da takvi projekti zahtijevaju dugoročnije planiranje, potrebnu tehničku dokumentaciju i rješavanje imovinskopravnih odnosa. Slična obrazloženja navedena su i za dio zahtjeva koji se odnose na prometnice i ostalu komunalnu infrastrukturu.

Takve odluke znače da će dio stanovnika i dalje živjeti s postojećim problemima, premda su oni prepoznati tijekom javnog savjetovanja. Proračunski dokumenti tako pokazuju razliku između potreba koje ističu građani i mogućnosti njihova financiranja u jednoj proračunskoj godini. Hoće li se odgođeni projekti naći u sljedećim financijskim planovima, ovisit će o budućim odlukama Općine.

Komunalna naknada mogla bi donijeti 207 tisuća eura više

Posebnu pozornost privlači plan povećanja prihoda od komunalne naknade. Za 2027. godinu predviđeno je 615.900 eura, odnosno 207.590 eura više nego u tekućem planu za 2026. godinu. To predstavlja povećanje planiranog prihoda od približno 51 posto, što je jedna od zanimljivijih promjena u prijedlogu općinskih financija.

Prema objavljenim informacijama, projekcija je povezana s prijedlogom promjene vrijednosti boda komunalne naknade, o kojemu tek treba odlučivati Općinsko vijeće. Zato nije riječ o konačno usvojenom povećanju niti se može zaključiti da će svim obveznicima računi porasti za jednak postotak. Konačan iznos prihoda i provedba planiranih ulaganja ovisit će o odlukama koje će biti donesene u postupku usvajanja proračuna za 2027. godinu.