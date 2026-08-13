Mještani Primoštena u masi turista prepoznali svjetsku facu: "Pokazao je skromnost..."

Jedan od najboljih tenisača svih vremena Rafael Nadal boravio je u Primoštenu, gdje je uživao u mirnoj ljetnoj večeri daleko od sportskih terena i velike pozornosti javnosti.

Kako navodi lokalni portal Primošten Plus, umirovljeni španjolski tenisač večerao je u konobi Dvor, nakon čega je prošetao kamenim primoštenskim ulicama.

Iako je riječ o jednoj od najvećih zvijezda u povijesti tenisa, Nadal je Primoštenom prošao bez velike pompe. Nekoliko mještana i gostiju koji su ga prepoznali iskoristili su priliku za fotografiranje, a Španjolac im je spremno izašao ususret.

"Svjetska teniska legenda Rafael Nadal sinoć je posjetila naše malo turističko mjesto, gdje je uživao u opuštenoj večeri daleko od teniskih terena i velikih sportskih pozornica. Iako je riječ o jednom od najvećih sportaša svih vremena, Nadal je i ovom prilikom pokazao svoju poznatu skromnost i miran karakter", navodi Primošten Plus.

Nadal se od profesionalnog tenisa oprostio 2024. godine, nakon jedne od najvećih karijera u povijesti ovog sporta. Osvojio je 22 Grand Slam naslova, a posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima Roland Garros, na kojem je rekordnih 14 puta podizao pobjednički trofej.

Nakon završetka karijere 40-godišnji Španjolac ima znatno više vremena za putovanja, a ovog je ljeta za jednu od svojih destinacija odabrao upravo hrvatsku obalu.