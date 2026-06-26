MJEŠTANI POZIVANU NA PROSVJED Cesta prema Sitnom i Dubravi i dalje zatvorena do prosinca!? "Rokovi se stalno pomiču, tražimo da se radovi ubrzaju”

U sklopu velikog projekta Aglomeracije na području Žrnovnice u tijeku je izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže, a radovi već dulje vrijeme utječu ne samo na svakodnevicu stanovnika Žrnovnice, nego i okolnih naselja.

Posebno su pogođeni stanovnici Donjeg Sitnog, Gornjeg Sitnog i Dubrave, koji zbog zatvaranja prometnice prema Žrnovnici do svojih naselja mogu prometovati zaobilazno, preko Srinjina. Riječ je o pravcu koji mnogi mještani svakodnevno koriste za odlazak na posao, u školu, liječniku, trgovinu ili prema Splitu, pa svako produljenje radova za njih znači dodatno vrijeme, trošak i nervozu.

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Zadnjih dana radovi su dosegli i dijelove ulice Put sv. Jure u Žrnovnici, u blizini centra mjesta. Istodobno se sve glasnije može čuti nezadovoljstvo mještana dijela Žrnovnice kod izvora, poznatog kao Dvori, koji se već neko vrijeme žale na način i dinamiku izvođenja radova. No sada se čini da je prekipjelo i stanovnicima naselja koja su prometno vezana uz cestu Donje Sitno – Žrnovnica.

Cesta bi trebala biti otvorena tek sredinom prosinca

Na Facebook stranici Donje Sitno objavljena je obavijest za mještane i sve sudionike u prometu vezana uz cestu Donje Sitno – Žrnovnica.

Prema informacijama kojima trenutačno raspolažu, prometnica bi trebala biti otvorena za promet oko 15. prosinca, odnosno sredinom prosinca, ako radovi budu tekli prema planu.

“Svjesni smo da su dugotrajni radovi izazvali brojne poteškoće u svakodnevnom životu mještana i svih koji koriste ovu prometnicu. Hvala vam na strpljenju, razumijevanju i poštivanju privremene prometne regulacije tijekom izvođenja radova. Vjerujemo da ćemo se uskoro ponovno voziti ovom cestom”, navedeno je u obavijesti.

Ova informacija izazvala je brojne reakcije mještana, jer se ranije, prema tvrdnjama stanovnika, kao rok spominjalo aktualno ljeto. Ako se novi rok potvrdi, to bi značilo da će odstupanje od prvotnih očekivanja iznositi najmanje nekoliko mjeseci.

“Rokovi se stalno pomiču”

Reakcije mještana pokazuju da je strpljenje pri kraju. U komentarima se najčešće spominju spora dinamika radova, višemjesečno zatvaranje važne prometnice, loše stanje alternativnih pravaca i strah za sigurnost prometa kroz naselja kojima sada prolazi veći broj vozila.

Dio mještana upozorava da se kroz lokalne ceste, posebno kroz uske dijelove naselja, vozi prebrzo te da bi se sigurnosni problemi mogli dodatno povećati ako ovakva prometna regulacija potraje do zime. Drugi pak predlažu da se organizira javni prosvjed i pozovu mediji kako bi se nadležne potaknulo na bržu reakciju.

U komentarima se može pročitati i prijedlog da se, ako je moguće, uvede noćni rad ili dodatne smjene, osobito u razdoblju visokih temperatura i smanjenog dnevnog prometa. Mještani smatraju da bi se boljom organizacijom radovi mogli ubrzati, a pritisak na svakodnevni život barem djelomično smanjiti.

Problem su i alternativne ceste

Osim same zatvorene prometnice, mještani upozoravaju i na stanje alternativnih pravaca kojima se sada mora prometovati. Dio njih posebno ističe potrebu da se put preko Gračića bolje uredi, zakrpa i asfaltira, budući da je upravo taj pravac za mnoge postao svakodnevna alternativa.

Neki stanovnici, s druge strane, ističu da je privremeno smanjenje prometa kroz pojedine dijelove naselja donijelo i manje buke te mirniji život, ali i oni upozoravaju da se radovi ne smiju pretvoriti u dugotrajnu neizvjesnost bez jasnih rokova, redovitih informacija i vidljivog napretka.

Najveći problem, prema reakcijama mještana, nije samo činjenica da se radi, jer većina razumije važnost izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže. Problem je u dojmu da se rokovi pomiču, da komunikacija prema stanovnicima nije dovoljno jasna te da dinamika na terenu ne odgovara težini prometnog problema koji je nastao.

Projekt je jako važan, ali...

Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u sklopu projekta Aglomeracije dugoročno je važna za Žrnovnicu i okolna naselja. Riječ je o infrastrukturi koja bi trebala donijeti veći komunalni standard, bolju zaštitu okoliša i kvalitetnije uvjete života.

No, s druge strane, mještani poručuju da se takvi radovi moraju izvoditi uz bolju organizaciju, jasnije rokove i veću osjetljivost prema ljudima koji mjesecima trpe posljedice zatvaranja prometnica.

Ako se cesta Donje Sitno – Žrnovnica doista otvori tek sredinom prosinca, stanovnici Donjeg i Gornjeg Sitnog te Dubrave pred sobom imaju još gotovo pola godine prometnih komplikacija. Upravo zato od nadležnih očekuju jasnije informacije, bržu dinamiku radova i konkretne mjere koje će barem ublažiti pritisak na svakodnevni život.