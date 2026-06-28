Mještani postali heroji: Iz zapaljenog automobila izvukli teško ozlijeđenog mladića

Teška prometna nesreća dogodila se rano jutros oko 4:45 sati u Galovcu Začretskom, gdje je teško ozlijeđen 23-godišnji vozač osobnog automobila.

Prema informacijama policije, mladić je vozio iz smjera Donje Šemnice prema Švaljkovcu, no brzinu kretanja nije prilagodio stanju i osobinama ceste. Na ravnom dijelu izgubio je nadzor nad vozilom te sletio na travnatu površinu.

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Automobil se nastavio nekontrolirano kretati sve dok nije udario u betonski pješački propust, nakon čega je planuo.

Prije nego što je vozilo u potpunosti izgorjelo, iz njega su 23-godišnjaka uspjeli izvući mještani koji su pritekli u pomoć. Požar su potom ugasili vatrogasci, no automobil je u potpunosti izgorio.

Ozlijeđeni vozač vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen je u Opću bolnicu Zabok, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Zbog težine ozljeda helikopterom Hitne medicinske službe prevezen je u Klinički bolnički centar u Zagrebu na daljnje liječenje.

Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti prometne nesreće.