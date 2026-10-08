Mještani Gornjeg Sitnog i Dubrave snimili dokaze: "Kamioni i dalje prolaze, tražimo da se utvrdi što se dovozi na Mosor"

Nakon jučerašnjeg teksta Dalmacije Danas o velikoj parceli na padinama Mosora, na kojoj vlasnici planiraju sportsko-rekreacijski centar, redakciji su se javili stanovnici Gornjeg Sitnog i Dubrave s novim tvrdnjama, fotografijama i dokumentacijom.

Podsjetimo, suvlasnik tvrtke Dom Commerce Anđelko Janković kazao nam je da je na parcelu dovožena isključivo zemlja iz iskopa s drugih gradilišta, bez betona, željeza ili opasnog otpada. Naveo je i da je projekt budućeg rekreacijskog centra trenutačno na razmatranju u Ministarstvu zaštite okoliša.

Istodobno, Državni inspektorat ranije je za Dalmaciju Danas potvrdio da je s lokacije „uklonjen veliki dio građevinskog otpada iz iskopa te nasuta plodna zemlja za sadnju voćaka i maslina“ te da je inspekcijsko postupanje još u tijeku.

Upravo je nakon tih navoda stigla nova reakcija dijela mještana.

Fotografija kamiona snimljena u srijedu

Jedan od čitatelja dostavio nam je fotografije kamiona koji se kreće lokalnom cestom. Prema podacima priloženima uz fotografiju, snimljena je u srijedu, 7. listopada 2026. u 19:31 sati.

U otvorenom sanduku kamiona vidljiv je materijal koji uključuje kamenje i različite komade krutog materijala.

Mještani tvrde da su na tom području i nakon ranijih postupanja institucija nastavili primjećivati kamione.

– Janković kaže da nema odlaganja otpada, a ovo je snimljeno jučer – navodi jedan od čitatelja, tražeći da institucije ponovno provjere što se prevozi i gdje završava.

Njegovu tvrdnju o sadržaju kamiona Dalmacija Danas u ovom trenutku ne može neovisno potvrditi.

Mještani tvrde da radovi ne bi smjeli trajati dok se čeka procedura

Čitatelji također tvrde da je na parcelama zabranjeno izvođenje određenih radova do završetka postupaka pred nadležnim institucijama te postavljaju pitanje jesu li svi zahvati koji se trenutačno obavljaju obuhvaćeni potrebnim prijavama i dozvolama.

Navode i da ranije nisu vidjeli oznaku gradilišta niti da im je poznato da je prijavljen početak radova.

More i krš: „Podnijeli smo nekoliko kaznenih prijava i prijava nadležnim tijelima“

Posebno je zanimljiva elektronička korespondencija iz ožujka ove godine.

U odgovoru od 27. ožujka 2026., koji nam je dostavio čitatelj, glavni čuvar prirode Javne ustanove More i krš Marijan Kurtović navodi da su čuvari prirode na širem području obuhvaćenom prijavom „u više navrata i više postupaka djelovali sukladno svojim zakonski propisanim ovlastima“.

U istom odgovoru stoji i:

„Također smo podnijeli nekoliko kaznenih prijava, optužnih prijedloga te prijava na nadležno postupanje Državnom inspektoratu i drugim nadležnim javnim tijelima.“

No iz ustanove su tada izričito upozorili da iz prijave nisu mogli utvrditi o kojoj se točno katastarskoj čestici radi te su od podnositelja zatražili preciznu lokaciju.

Drugim riječima, taj dokument potvrđuje da su nadležni postupali zbog nepravilnosti na širem području, ali sam po sebi ne dokazuje da su kaznene ili druge prijave podnesene upravo zbog parcele o kojoj je riječ u našem jučerašnjem članku.

Cesta prema Gatima

Stanovnici Dubrave dostavili su nam i snimku za koju navode da prikazuje kamion na području prema Gatima i Smovu.

Tvrde da se na određenim prometnicama nalazi ograničenje za teretna vozila iznad 7,5 tona te da je zbog prolazaka kamiona ranije bilo prijava i postupanja cestovne službe.

Činjenica je tek da je Državni inspektorat ranije utvrdio uklanjanje velikog dijela građevinskog otpada iz iskopa i nasipanje plodne zemlje, dok je Janković Dalmaciji Danas kazao da je zemljište sondirano te da uzorci nisu pokazali štetne tvari.