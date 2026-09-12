Mještani Blata na Cetini ustali protiv vjetroelektrane Brda–Umovi: "Podnijeli smo kaznenu prijavu USKOK-u"

U Blatu na Cetini danas je održan prosvjed protiv izgradnje vjetroelektrane Brda–Umovi. Okupljanje je simbolično počelo u 11.55 sati, odnosno „pet do dvanaest“, čime su mještani željeli upozoriti da je, prema njihovu mišljenju, krajnje vrijeme za reakciju nadležnih institucija.

Prosvjed je organizirao Mjesni odbor Blato na Cetini, a njegov predsjednik Mirko Perišić izrazio je zadovoljstvo odazivom, iako je, kako kaže, očekivao još veći broj ljudi.

– Današnji skup simbolično je nazvan „Pet do dvanaest“. Zadovoljan sam odazivom ljudi, premda sam očekivao i veći broj – kazao je Perišić.

„Podnijeli smo kaznenu prijavu USKOK-u“

Perišić tvrdi da su mještani i predstavnici Mjesnog odbora u dokumentaciji vezanoj uz projekt pronašli niz nepravilnosti. Zbog toga su se, kaže, obratili hrvatskim institucijama i Europskoj komisiji.

– Podnijeli smo kaznenu prijavu USKOK-u, a obratili smo se i Europskoj komisiji. U studiji utjecaja na okoliš otkrili smo dosta nepravilnosti. Imamo osam točaka koje smo poslali, a sada smo otkrili i devetu – rekao je.

Naglasio je kako su to njihove tvrdnje i primjedbe na projekt, o kojima očekuju očitovanje nadležnih institucija.

Prema Perišićevim riječima, iz Europske komisije dobili su odgovor da je njihov predmet proslijeđen službi nadležnoj za zaštitu okoliša, ali i da Komisija ne može izravno utjecati na odgodu projekta.

Jedna od glavnih zamjerki prosvjednika odnosi se na način na koji je projekt razmatran kroz postupke procjene utjecaja na okoliš. Perišić tvrdi da su vjetroelektrana, solarna elektrana, trafostanica i dalekovodi promatrani odvojeno te smatra da bi ishod bio drukčiji da ih se razmatralo kao jednu cjelinu.

– Da je studija obuhvatila sve te projekte zajedno, ona nikada ne bi prošla – tvrdi Perišić.

Protive se vjetroagregatima u blizini naselja

Posebno ih, kaže, zabrinjava blizina planiranih vjetroagregata kućama. Prema njegovim navodima, na području Blata na Cetini planirano je deset vjetroagregata, dok bi ih cijeli projekt imao 27.

Perišić navodi da bi vjetroagregati bili visoki 176,5 metara te tvrdi da se jedan od njih planira na udaljenosti od oko 435 metara od prve kuće na području Novih Sela i Vrkića.

Mještani strahuju od buke, utjecaja na prirodu i promjena krajolika. Ističu i da se na tom području posljednjih godina počeo razvijati turizam te da Blato na Cetini, kako tvrdi Perišić, bilježi pozitivan trend broja novorođene djece u odnosu na broj umrlih.

– Županija poziva ljude da se vrate na selo, a mi već imamo vjetroagregate oko sebe. Sada nam ih žele postaviti i iza leđa. Mi želimo zaštititi ovu našu zlatnu dolinu – poručio je.

Traže sastanak sa županom Bobanom

Današnjim okupljanjem, poručuju organizatori, njihove aktivnosti ne završavaju. Perišić je najavio da će od splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana zatražiti sastanak u roku od 15 dana.

– Želimo mu iznijeti svoje prijedloge i stavove, što želimo i što tražimo. Nakon toga slijedit će prosvjed ispred Županije – najavio je.

Dodao je da je jedan od glavnih ciljeva današnjeg okupljanja bio potaknuti stanovnike da se aktivnije uključe.

– Imam osjećaj da su se ljudi probudili. To je bio cilj ovog prosvjeda – probuditi ljude, ali i poslati poruku državi i institucijama da reagiraju – rekao je.

Na kraju je još jednom pozvao Županiju i resorna ministarstva da se uključe u rješavanje pitanja koja su mještani otvorili.

– Prosvjed se zove „Pet do dvanaest“, ali mislim da je već prošlo to vrijeme – zaključio je Perišić.