Mještani Blata na Cetini dižu glas: Protive se projektu Brda–Umovi i traže odgovore nadležnih

Nezadovoljstvo dijela stanovnika Cetinske i Omiške krajine projektom vjetroelektrane Brda–Umovi nastavlja se novim prosvjedom. Nakon okupljanja u Budimirima i Trilju, prosvjed će u subotu, 12. rujna, biti održan i u Blatu na Cetini.

Okupljanje je najavljeno ispred pošte u 11:55 sati, odnosno simboličnih „pet do dvanaest“. Organizator je Mjesni odbor Blato na Cetini, čiji predsjednik Mirko Perišić poziva mještane Blata i okolnih mjesta da se pridruže prosvjedu.

Kako ističe Perišić, protivljenje nije usmjereno samo na postavljanje vjetroagregata, već se traže odgovori o ukupnom utjecaju projekta i prateće infrastrukture na prostor, zemljište, prirodu i lokalnu zajednicu.

Projekt vrijedan gotovo 200 milijuna eura

Prema službenoj dokumentaciji Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije koju navode organizatori, projekt Brda–Umovi vrijedan je gotovo 200 milijuna eura i obuhvaća područje Omiša, Trilja i Šestanovca.

Planirana je izgradnja 27 vjetroagregata, uz priključnu snagu od 127,5 MW i ukupnu instaliranu snagu od 129,6 MW. Vjetroagregati bi imali stupove visoke 110 metara, dok bi ukupna visina s lopaticom dosezala približno 176,5 metara.

Projekt podrazumijeva i gradnju pristupnih i servisnih prometnica, temelja i platoa te elektroenergetske infrastrukture. Predviđena je trafostanica TS 400/110 kV Cetina, kao i novi vodovi, među kojima je približno sedam kilometara dug dalekovod 2 x 110 kV koji bi povezivao trafostanicu Brda–Umovi s budućom trafostanicom Cetina.

Upravo zbog razmjera zahvata organizatori prosvjeda traže da se stanovnicima jasno predstavi gdje bi se nalazili svi objekti, kojim bi trasama prolazili dalekovodi i pristupne ceste te koje bi zemljišne čestice bile zahvaćene.

„Pet do dvanaest“

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u ožujku 2025. donijelo je rješenje kojim je zahvat ocijenjen prihvatljivim za okoliš i ekološku mrežu uz provođenje propisanih mjera zaštite i programa praćenja. Protivnici projekta, međutim, smatraju da institucionalne odluke ne zatvaraju pitanja njegova ukupnog utjecaja na lokalnu zajednicu.

Posebno naglašavaju položaj Blata na Cetini, za koje Perišić ističe da je demografski vitalno mjesto s više od stotinu djece.

Zbog toga je, kaže, i vrijeme početka subotnjeg prosvjeda namjerno odabrano. Prosvjed počinje u subotu u 11:55 sati ispred pošte u Blatu na Cetini, a organizatori očekuju dolazak stanovnika i iz okolnih mjesta.