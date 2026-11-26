U Policijskoj postaji Šibenik dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenih djela nametljivog ponašanja i prijetnje.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 29-godišnjak od srpnja do 24. studenoga 2026. godine na širem području Šibenika oštećenoj ženi upućivao ozbiljne prijetnje te u više navrata s njom uspostavljao neželjeni kontakt.

Takvo ponašanje kod oštećene je izazvalo strah i nelagodu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 29-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.