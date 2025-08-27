Mitologija nade – izložba Marka Brajkovića u Trogiru

Nastavlja se izuzetno aktivna izložbena godina Marka Brajkovića, vizualnog pripovjedača i slikara osebujnog izraza iz Grožnjana. U ponedjeljak, 1. rujna 2025. u 19:00 sati u izložbenom prostoru Muzeja grada Trogira otvorit će se izložba “Mitologija nade”. Izložba, koja je otvorena do 30. rujna, donosi pregled radova povodom 35 godina stvaralaštva.

"Nada je, prema mitskoj predaji o Pandorinoj kutiji, posljednja stvar koja je ondje ostala zarobljena nakon što su iz nje izašla sva zla i nevolje svijeta. Ona predstavlja tihu, ali upornu nit koja povezuje prošlost i budućnost. U društvu koje je često doživljava kao slabost, nada opstaje kao tajni mit preživljavanja, ljubavi i razumijevanja – mit u koji vrijedi vjerovati. No istodobno, nada može biti i sredstvo prevare – iluzija koja odgađa djelovanje i produljuje ljudsku patnju." - ističe kustosica izložbe Daniela Kontić.

"Odisej brodi ka Itaki s Penelopom u jedrima", "U labirintu", "Vrli novi svijet" tek su neka od djela koja možete razgledati od ponedjeljka do subote ujutro 10:00 – 13:00 te poslijepodne 17:00 – 20:00 sati. Ulaz je slobodan.

Marko Brajković je multidisciplinarni umjetnik koji djeluje na području slikarstva, ilustracije, performansa, scenografije i pisanja. Umjetničku karijeru započeo je vrlo rano, a prvu izložbu održao je 1979. godine. Nakon života i studija u Njemačkoj, gdje je izlagao i nastupao s performansima, 2012. godine seli se u Grožnjan, gdje i danas živi i stvara. Izlagao je u Rimu, New Yorku, Los Angelesu i brojnim drugim europskim gradovima. Njegov rad obilježen je izraženom simbolikom, emotivnom dubinom i vizualnim bogatstvom.