MISTERIOZNI POSJET SPLITU Jake policijske snage u centru grada: "Osiguravamo stranog dužnosnika"

Jake policijske snage našle su se u subotu ujutro u centru Splita, konkretno, u okolici Hrvatskog narodnog kazališta Split. Uputali smo splitsku policiju o čemu se radi.

“Radi se o planiram mjerama i radnjama vezanih uz osiguranje jedne osobe, stranog dužnosnika.

Tijekom boravka imao je planirane mjere i radnje, već je napustio Split”, kazala nam je Antonela Lolić iz PU splitsko-dalmatinske, naglašavajući da se radi o uobičajenoj proceduri i ovakvim situacijama. Identitet stranog dužnosnika nam nije mogla otkriti.

Nitko ne zna - ništa

Kontaktirali smo glasnogovorništvo HNK Split, no oni nemaju evidentirano bili što vezano uz jutrošnja zbivanja pred teatrom ili u njemu.

Do informacija smo pokušali doći u Banovini, no i tamo ne znaju ili tvrde da ne znaju koji je to visoki strani dužnosnik posjetio Splita, a ne znaju niti u splitskoj oporbi.

I na društvenim mrežama traje rasprava o tome tko je posjetio Split, a pojavila se i potpuno neprovjerena informacija da se radi o dužnosniku iz Južne Koreje.

Štićena kolona kod Trogira

Inače, nešto prije 12 sati jedna štićena kolona u kojoj je bilo i dosta policijskih automobila primijećena je iz pravca Kaštela prema Trogiru. Radi li se o istoj osobi koja je posjetila Split, nije poznato, ali je prilično moguće.