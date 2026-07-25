Misteriozni kombi bez tablica seli se po Splitu! Godinama bio na Gripama, sada osvanuo na Pujankama: "Oglušuje se na upozorenja"

Bijeli Volkswagenov kombi, koji je prema tvrdnjama građana godinama bio parkiran na Gripama, sada se pojavio na Pujankama. Vozilo je ostavljeno na javnom parkiralištu ispred stambene zgrade u Vukovarskoj ulici, nema vidljivu stražnju registarsku pločicu, a u njegovoj unutrašnjosti nalaze se razni dijelovi i predmeti nalik smeću i odbačenim stvarima. Dalmaciji Danas javila se čitateljica koja je željela ostati anonimna. Kaže da je slučaj već prijavila komunalnim redarima te se pita kako se vozilo u ovakvom stanju premješta iz jednog splitskog kvarta u drugi.

"Godinama je bio na Gripama, a sada se pojavio na Pujankama"

"Vozilo je bilo parkirano neregistrirano, a u njemu se nalaze razni dijelovi i predmeti koji izgledaju kao odbačene stvari. Godinama je bilo parkirano na Gripama, a nedavno se pojavilo na Pujankama. Prijavila sam ga komunalnim redarima", ispričala nam je čitateljica.

Prema njezinim riječima, na isto je vozilo ranije upozoravao i Gradski kotar Gripe. Kombi je nakon toga uklonjen s tog područja, ali se sada pojavio u drugom dijelu Splita. "Kako se može premještati s lokacije na lokaciju i kako još uvijek nije uklonjen iz prometa? Očito se i dalje vozi i traži besplatno parkirališno mjesto. Kada ga se upozori, vlasnik se ogluši. Sada je došao i parkirao se na javnoj površini ispred zgrade u Vukovarskoj ulici na Pujankama", kazala je anonimna čitateljica za Dalmaciju Danas. Na fotografiji koju nam je dostavila čitateljica vidi se da kombi nema vidljivu stražnju registarsku pločicu. Vozilo je dotrajalo, na karoseriji su uočljiva oštećenja i tragovi hrđe, dok se u njegovoj unutrašnjosti mogu vidjeti različiti predmeti. Ipak, samo se na temelju fotografije ne može službeno utvrditi je li vozilo doista neregistrirano. To mogu provjeriti policija i druge nadležne službe uvidom u identifikacijski broj vozila i službene evidencije.

Ako se kombi premješta vožnjom, važan je članak 238. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prema kojem motorna vozila smiju sudjelovati u prometu samo ako su registrirana i imaju važeću prometnu dozvolu. Za vožnju neregistriranog vozila ili vozila kojem je prometna dozvola istekla dulje od 15 dana propisana je kazna od 260 eura. Članak 244. istog Zakona propisuje da motorna vozila u prometu moraju imati dvije registarske pločice, koje moraju biti postavljene tako da su vidljive i čitljive.

Što zakon kaže o ostavljanju ovakvih vozila na parkingu?

Za ovaj je slučaj posebno važan članak 78. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U stavku 2. tog članka navedeno je da se na cesti, parkirališnom prostoru i drugim prometnim površinama ne smiju ostavljati vozila koja se zbog dotrajalosti ne upotrebljavaju u prometu, pri čemu Zakon izričito kao primjer navodi neregistrirana vozila. Na takvim se površinama ne smiju ostavljati ni drugi predmeti kojima se ometa promet ili ugrožava okoliš. Za kršenje ove odredbe propisana je novčana kazna od 30 eura. Dakle, činjenica da se vozilo nalazi unutar označenog parkirališnog mjesta ne znači automatski da ondje smije neograničeno stajati ako je dotrajalo, neregistrirano i više se ne upotrebljava u prometu. Međutim, prije donošenja odluke o uklanjanju nadležne službe moraju izaći na teren, utvrditi stvarno stanje, provjeriti vlasnika i status vozila te odrediti na temelju kojeg će propisa postupati.

Grad ima ovlasti za uklanjanje dotrajalih i napuštenih vozila

Članak 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama daje jedinicama lokalne samouprave ovlast da na svojem području uređuju uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila. Isti članak omogućuje gradskim službenicima da obavljaju nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te njihovo premještanje u skladu sa zakonom.

Ako vozilo ugrožava sigurnost prometa, ometa normalan prolazak ili se nalazi na jednom od posebno zabranjenih mjesta, policijski službenik ili službenik lokalne samouprave može narediti njegovo premještanje. Samo to što je vozilo bez tablice na označenom parkirališnom mjestu ne znači nužno da će ga "pauk" odmah odvesti, ali postoji jasna osnova za provjeru njegova statusa i eventualno daljnje postupanje. U Splitu poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te njihova premještanja obavlja gradski Upravni odjel za promet, dok je za komunalni red i javne površine nadležan Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

Predmeti u kombiju nalik smeću dodatni su razlog za provjeru

Posebno je pitanje što se nalazi u unutrašnjosti vozila. Prema riječima čitateljice i fotografijama koje smo zaprimili, kombi je ispunjen različitim dijelovima i predmetima koji izgledaju kao odbačene stvari i smeće.

Samo na temelju izgleda ne može se zaključiti da je riječ o otpadu. Prema članku 4. Zakona o gospodarenju otpadom, otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava odbaciti ili mora odbaciti. Nadležne službe stoga moraju utvrditi jesu li u kombiju osobne stvari vlasnika, automobilski dijelovi ili doista odbačeni otpad. Ako bi se utvrdilo da vozilo ili njegov sadržaj predstavljaju nepropisno ostavljen ili odbačen otpad, članak 145. Zakona o gospodarenju otpadom propisuje da komunalni redar može narediti njegovo uklanjanje.

Ako osoba koja je otpad ostavila ne izvrši rješenje, jedinica lokalne samouprave mora osigurati njegovo uklanjanje preko ovlaštene osobe, na trošak izvršenika. Građani ne bi trebali samostalno otvarati vozilo, dirati njegov sadržaj ili ga pokušavati premjestiti. Provjeru trebaju obaviti komunalni i prometni redari te, prema potrebi, policija.

Dalmacija Danas poslala je upite Gradu Splitu, odnosno Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, u čijem djelokrugu djeluje komunalno redarstvo, te Upravnom odjelu za promet, nadležnom za prometno redarstvo. Upit smo uputili i Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj kako bismo doznali je li policija upoznata s ovim vozilom, je li ono registrirano te je li utvrđeno na koji se način premješta iz jednog splitskog kvarta u drugi bez vidljive stražnje registarske pločice. Nadležne smo pitali jesu li zaprimili prijave građana, je li obavljen očevid, je li utvrđen vlasnik vozila te postoji li zakonska osnova za njegovo uklanjanje s javnog parkirališta.

Od Grada smo zatražili i odgovor na pitanje jesu li komunalni redari provjerili predmete koji se nalaze u unutrašnjosti kombija te mogu li se oni smatrati otpadom u smislu Zakona o gospodarenju otpadom.

Odgovore nadležnih objavit ćemo čim ih zaprimimo.